Ook Team Essent is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg had daarbij een mooie gast tijdens de eerste dagen: ex-olympisch kampioene Carlijn Achtereekte.

Team Essent is afgelopen week weer begonnen aan de trainingen richting het nieuwe seizoen. Via de socials werden daar al meerdere beelden van gedeeld. Zo was te zien dat Suzanne Schulting, Joep Wennemars en Angel Daleman al aan het trainen waren met de schaatssprongen en op de skeelers stonden. Ook van het krachthonk wordt veelvuldig gebruik gemaakt.

Tijdens het eten op de donderdag kwam er een wel heel opvallende gast langs. Carlijn Achtereekte bracht een bezoekje aan het trainingskamp van Team Essent. Op de beelden is te zien dat de voormalig schaatsster en wielrenster een gesprekje voert met onder andere Wennemars. Ze zal ook ongetwijfeld even hebben gesproken met coach Jac Orie, aangezien ze zelf ook succesvol samenwerkte met de huidige trainer van Team Essent.

Carlijn Achtereekte

Achtereekte kende als schaatsster meerdere successen. Haar belangrijkste mijlpaal behaalde ze echter tijdens de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyongchang. Daar pakte Achtereekte de enige olympische medaille uit haar carrière. Dit was wel direct een gouden op de 3000 meter. Achtereekte plaatste zich vier jaar later ook voor de 3000 meter op de Spelen in Beijing, maar daar eindigde ze zevende. Achtereekte pakte in haar loopbaan nog twee keer WK-zilver. Een keer in 2020 op de 3000 meter en de andere keer in 2015 op de 5000 meter.

In juni 2022 besloot Achtereekte echter een andere sport te gaan beoefenen. Ze stapte over naar wielerploeg Jumbo-Visma en zocht haar heil in het wielrennen. In totaal koerste Achtereekte drie jaar met als hoogtepunten een tweede plek in La Picto - Charentaise in 2023 en een derde plek in het algemeen klassement van de Princess Anna Vasa Tour in 2024.

Achtereekte besloot in 2025 ook te stoppen met wielrennen en officieel met sportpensioen te gaan. Inmiddels geniet de 36-jarige ex-atlete van haar rust, maar tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan was ze bijvoorbeeld nog te horen als commentator bij Eurosport.

