Mark Tuitert (45) werd in 2010 olympisch kampioen op de 1500 meter én pakte ook nog eens brons op de ploegenachtervolging. In de maanden daarvoor werd hij niet eens bij de kanshebbers gerekend. De voormalig topschaatser blikt terug op die emotionele tijd.

Tuitert tovert op Instagram een oud interview van hem tevoorschijn. Het verhaal komt uit 2009, een paar maanden voor de Olympische Spelen van Vancouver. "Ik heb het doel in mijn hoofd. Ik weet de weg die ik ga bewandelen en dat is genoeg", is een stukje uit de tekst.

'Het is bijna eng om dat interview terug te lezen', schrijft Tuitert nu. 'Ik was zo overtuigd van mijn eigen pad, gevormd door de dingen die ik had meegemaakt. We verloren net onze sponsor (de DSB-bank) door een faillissement. Fysiek was mijn voorbereiding een puzzel voor Jac Orie. Emotioneel was het lastig om mijn eigen plek in het leven te claimen, en om afscheid te nemen van het allround schaatsen.'

'Ik lees het nu terug en besef'

Tuitert wist dat hij geen favoriet was voor de olympische titel. 'Niet eens een outsider', benadrukt hij nu nog eens. 'Maar ik vertrouwde 100% op mijn eigen weg, samen met de mensen om mij heen. De echte test ligt niet in de woorden. Die ligt in de race met jezelf, met je lessen en je overtuigingen.'

Hij leest ook terug hoe hij in dat interview de volgende krachtige woorden zei: "Ik zal er komen, verdomme. Hoe dan ook." Vervolgens doet Tuitert een opvallende conclusie: 'Ik lees het nu terug en besef: ik was er allang.'

Kjeld Nuis

Op de foto's van de socialemediapost zien we Tuitert in een rood schaatspak. Dat valt ook Kjeld Nuis op. De topschaatser reageert: 'Die rooie pakkies waren zó vet!' Tuitert merkt vervolgens nog eens op dat ze op dat moment ook nog eens 'logoloos' waren, door het faillissement van DSB.