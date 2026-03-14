Peter de Vries (59) wordt na zijn vertrek bij Team Essent ploegleider bij Team Frysk. De voormalig topschaatser, meervoudig kampioen op de marathon, zag een veelbelovende carrière op het ijs in duigen vallen toen hij tweemaal zware verwondingen opliep. Eenmaal tijdens de Elfstedentocht van 1997 en tien jaar eerder tijdens een ernstig ongeval. Toch werkte hij zich weer terug, won grote marathons en wil zijn ervaring nu delen met Team Frysk.

De Vries, die in oktober zestig jaar oud wordt, gaat de marathonploeg leiding geven. In die wereld was hij al jaren een grote naam bij Team Essent en wonnen zijn pupillen afgelopen seizoen nog de twee belangrijkste wedstrijden op natuurijs. Desondanks werd zijn contract niet verlengd en moest hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij nu dus gevonden.

“Peter is een icoon in onze sport en ik ben erg blij met deze kans om met hem samen te werken. De marathon is voor veel schaatsers een ideale leerschool. Door onze expertise te bundelen kunnen we rijders een nog sterkere omgeving bieden om zich te ontwikkelen", zegt Henk Jan Meijer tegen Schaatsen.nl. Hij is teammanager bij een ander team dat sterk samenwerkt met Frysk.

'Ik ben erg gemotiveerd'

De Vries zelf is ook blij met zijn stap. "Het is mooi betrokken te blijven bij het marathonschaatsen en ik kijk ernaar uit mee te werken aan de ambities van Team Frysk. Ik ben erg gemotiveerd om samen met een mix van jonge en geroutineerdere rijders goede wedstrijden neer te zetten, te bouwen aan een team met als doel mee te strijden voor de overwinning." Op de marathon is Frysk van plan om de komende jaren stappen te zetten en mee te kunnen doen in de Topdivisie.

'Enorme staat van dienst'

Siep Hoekstra, oprichter en trainer van Team Frysk, is eveneens blij met het aantrekken van De Vries. “Wij zijn heel blij dat Peter zich bij Team Frysk aansluit. Hij heeft een enorme staat van dienst en veel ervaring als marathonrijder én als coach en weet wat er nodig is om rijders beter te maken en een team naar een hoger niveau te brengen.”

Carrière Peter de Vries

De Vries was achttien jaar actief op het hoogste niveau in het marathonschaatsen. Hij won de Alternatieve Elfstedentocht twee keer en werd in 2004 Nederlands kampioen op natuurijs. De KNSB Cup (marathonschaatsen) won hij ook in 1997/1998. In totaal boekte hij dertien zeges in zijn discipline op het hoogste niveau.