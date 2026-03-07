Topschaatster Kim Talsma heeft zaterdag het eindklassement van de Daikin Marathon Cup gewonnen. In Groningen paste ze in de laatste marathon een tactiek toe die puur was gericht op het counteren van haar grootste concurrente.

Talsma had in de afsluitende marathon in Groningen twee punten voorsprong op Maaike Verweij. De dagzege pakken was dus niet het belangrijkst voor Talsma, als ze Verweij maar in de gaten hield. Gioya Lancee (Nederlands allroundkampioene) won op het ijs van Kardinge. Talsma werd tweede, Verweij vierde.

Het plan

"Natuurlijk hadden we er liever een ander soort wedstrijd van gemaakt, maar dit was wel het plan', zei Talsma tegen Schaatsen.nl. "Ik ben heel veel ziek geweest en heb de laatste keer zelfs vijf dagen lang met koorts in bed gelegen", zegt ze over de laatste weken. "Nu ben ik ook nog niet op mijn best, dus ik ben heel blij dat het is gelukt."

Voor Verweij was het haar laatste profwedstrijd. Ze sprak na afloop met Talsma, om nog wat akkefietjes van eerder dit seizoen uit te praten. "Je moet dat soort dingen gelijk uitspreken. Op de baan elkaar bestrijden en het daarna gelijk uitpraten", zegt ze.

Afscheid

Een paar dagen voor de slotmarathon heeft ze aan haar omgeving verteld dat ze haar schaatspensioen opzoekt. "Aan de ene kant ben je eraan toe, aan de andere kant is het ook verdrietig om een hoofdstuk af te sluiten. Met mijn ouders reisde ik al door Europa voor de skeelerwedstrijden en ook voor mijn ploeggenoten was het lastig."

