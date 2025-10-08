De ene is topschaatsster, de ander is toptennisser: Pien Hersman en Jesper de Jong zijn een waar Nederlands sportkoppel. Nu blijkt dat De Jong ook steeds beter wordt met ijzers onder zijn voeten. 'Klaar voor het NK!', grapt hij.

De Jong leerde Hersman kennen via een datingapp en opende toen dat er een collab moest komen tussen schaatsen en tennis. Die is er uiteindelijk ook gekomen, zei hij eerder tegen Helden Magazine. "Eerst gingen we tennissen, daarna schaatsen."

De tennisser is van mening dat hij aardig op de ijzers vooruit komt, maar dan grijpt Hersman. "Jij kon ook niet goed schaatsen, hoor, maar ik had verwacht dat je nóg slechter zou zijn." Wat blijkt? De Jong kan alleen pootje over de verkeerde kant op. "Dus met de klok mee."

Klaar voor het NK

De 25-jarige De Jong, die 81e staat op de wereldranglijst, dook woensdag weer op met ijzers onder de voeten. Hij liet in ijshal Thialf zien hoe goed zijn start inmiddels is. Dat deed de Haarlemmer niet met peperdure klapschaatsen, maar vermoedelijk met zogeheten combinoren. De Jong deelde de start trots in zijn Instagram Story en schreef er grappend bij: 'NK ready'.

Zijn vriendin Hersman maakt zich namelijk op voor de NK afstanden, die eind deze maand op het programma staan in Heerenveen. Vorig jaar werd zij vijfde op de 500 meter. De 21-jarige sprintster is nog harstikke jong en zal zich deze editie verder willen verbeteren. Met concurrenten als Femke Kok, Jutta Leerdam, Suzanne Schulting en Angel Daleman wacht haar geen makkelijke taak.

Ontwikkeling van Jesper de Jong

Hersman hoopt de ontwikkeling van haar vriend te volgen. De Jong beleefde in 2025 zijn doorbraakseizoen. Hij boekte zijn hoogste positie op de wereldranglijst (79e) en stond voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. In het Zweedse Bastad bleek Luciano Darderi uiteindelijk in de eindstrijd te sterk.

De Jong is net terug uit China, waar hij meedeed aan de Shanghai Masters. Daar schopte hij het tot de derde ronde, waar Felix Auger-Aliassime te sterk bleek. De Canadees is de nummer dertien van de wereld.