Pien Hersman en Jesper de Jong verklapten een paar maanden geleden hoe zij elkaar voor het eerst tegenkwamen. Bij Helden Magazine hebben de topschaatsster en toptennisser nu onthuld dat er niks van dat verhaal klopt. Zó zit het wel.

Hersman en De Jong vertelden bij KNLTB TV hoe ze elkaar leerden kennen. Maar van dat verhaal klopte niks. "We zeiden dat ik in november in Alkmaar een huis aan het bezichtigen was en Pien toevallig in de buurt was omdat haar beste vriendin daar woont", begint De Jong bij Helden. "Ik zei dat ik ze had zien lopen, maar niet zeker wist of Pien het was."

Hij zou later gezien hebben op Instagram dat Hersman inderdaad in Alkmaar was, waarna hij een berichtje zou hebben gestuurd. "Iedereen geloofde het, maar er klopt niks van dat verhaal. We kwamen elkaar tegen op een datingapp."

'Joy Beune kende ik wel'

Hersman zegt dat ze al wel wist wie De Jong was, omdat de tennisser in die periode steeds vaker in het nieuws kwam. Maar andersom had de 25-jarige Haarlemmer nog géén idee van het bestaan van de vrouw die hij nu zijn vriendin noemt. "Schaatsers als Joy Beune en Kjeld Nuis kende ik natuurlijk wel van naam, maar jou nog niet. Ik volgde het schaatsen niet."

De Jong stuurde het eerste berichtje, verklapte hij. Hersman vult aan: "Je komt op die app ook allemaal voetballers tegen, een vriend is voetbalfan en vroeg of hij even mocht kijken. Ik keek mee en we zagen Jesper voorbijkomen. Ik riep: hem wil ik liken. Een kwartier later stuurde je me al een berichtje."

'Had verwacht dat je nóg slechter zou zijn'

De openingszin van De Jong? Hij wilde dat er een collab zou komen tussen schaatsen en tennis. Die is er uiteindelijk ook gekomen. "Eerst gingen we tennissen, daarna schaatsen." De tennisser is van mening dat hij aardig op de ijzers vooruit komt, maar dan haakt Hersman weer in. "Jij kon ook niet goed schaatsen, hoor, maar ik had verwacht dat je nóg slechter zou zijn." Wat blijkt? De Jong kan alleen pootje over de verkeerde kant op. "Dus met de klok mee."