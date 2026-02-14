De ene dag olympisch kampioen worden en dan daags erna amper vooruit te branden zijn. Dat was het lot van de Noorse topschaatser Sander Eitrem, winnaar van de 5000 meter in Milaan. Hij is vanwege ziekte inmiddels verkast naar een hotel buiten het olympisch dorp.

Tegenover Noorse media legde Eitrem uit dat hij vlak voor de 10.000 meter in Milaan ziekjes werd. Hij kreeg pijn aan zijn keel en zijn neus zat vol, waardoor hij niet voluit kon gaan op die afstand. Daardoor bleven de medailles uit zicht voor de regerend Europees kampioen allround.

Aurora Grinden Løvås

Door zijn ziekteverschijnselen heeft Eitrem ook een moeilijk besluit genomen. Om zijn collega's niet aan te kunnen steken, zal hij verhuizen van het olympisch dorp naar een hotel. Daardoor is hij ook niet meer nabij zijn geliefde, de Noorse schaatsster Aurora Grinden Løvås.

In een story op Instagram vraagt ze: "Wanneer is Valentijsndag?" Het correcte antwoord is 14 februari. Maar Eitrem, die in de video naast haar ligt, zegt: "Op de dertiende?" Daarom is het onderschrift bij de video: "Volgend jaar dan maar wel Valentijnsdag vieren, Sander Eitrem?"

Ongelofelijk trots

Løvås was door het dolle na de olympische zege van haar landgenoot en partner. "Wanneer je vriendje de Olympische Spelen wint. Ik ben zo ongelofelijk trots op hem", plaatste Løvås als tekst bij de video van de hoogtepunten van Eitrem zijn zondag.

"Ik heb er geen woorden voor. Ik ben echt ontzettend trots", zet ze er ook nog bij in de caption van de post. Løvås komt later in de Olympische Spelen ook zelf nog in actie. Zij is net als haar vriend Eitrem schaatser en komt ook uit voor Noorwegen.