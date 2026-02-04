Stijn van de Bunt was de grootste sensatie op het OKT. Vrijwel uit het niets pakte de de 21-jarige topschaatser van Team IKO-X2O tickets voor de Olympische Spelen. Een behoorlijke verrassing, helemaal omdat hij van heel ver moest komen. Letterlijk, want op trainingskamp in Andorra werd hij aangereden door een auto en lag hij dagenlang in het ziekenhuis. "Ik dacht dat ik niet naar de Spelen kon."

Van de Bunt was in schaatstempel Thialf de snelste op de 5000 en 10.000 meter. Maar het leek er in de zomer niet op dat hij in deze fase in die vorm zou zijn en zeker niet dat hij zich zou plaatsen voor de Spelen. Toen hij met zijn fiets tijdens trainingskamp in de zomer in Andorra op een auto botste, leek het einde seizoen. "Toen ik daar op de weg in Andorra lag, dacht ik zeker niet dat ik naar de Olympische Spelen mocht."

'Je wereld stort in'

Van de Bunt lag drie dagen in het ziekenhuis, maar herstelde wonderwel snel. "Je wereld stort in. Ik reageerde goed op hoogte en het ging ook heel goed die dagen. Dus ik baalde enorm dat ik zo'n afloop van het trainingskamp had. Maar het was echt mijn geluk dat ik wel in de beste vorm van mijn leven was op dat moment. Daardoor kon ik heel snel herstellen en zat ik acht dagen later alweer op de fiets."

'Ik wist dat het foute boel was'

Die ingestorte wereld in een olympisch seizoen zag er voor Van de Bunt angstig uit. "Ik had heel veel last van mijn rug. Toen wist ik meteen dat het foute boel was. Het was voor mij heel lang afwachten wat de scans zouden laten zien. De artsen in Nederland konden niet bij die scans omdat ze beschermd waren. Het was voor mij lang onbekend, behalve dat er breuken in mijn rug en de ribben zaten. Ik had het geluk dat ik niet geopereerd hoefde te worden."

Het was voor Van de Bunt lang onzeker hoe hij zou herstellen. "Maar nu heb ik nergens last meer van gelukkig, daar ben ik heel blij mee."

Van de Bunt komt al vroeg in actie in Milaan. Op zondag 8 februari staat de 5000 meter op het programma. Vervolgens rijdt hij vrijdag de dertiende nog de 10.000 meter. Van de Bunt is ook onderdeel van de ploegenachtervolging. Daarin rijdt hij samen met Chris Huizinga en Marcel Bosker. De kwartfinales zijn op 15 februari, twee dagen later staan de halve finales en eindstrijd op de rol. Ook komt hij nog in actie op de mass start, die op zaterdag 21 februari wordt verreden.

