Ragne Wiklund pakte afgelopen weekend de wereldtitel allround. De Noorse schaatsster, die ook meermaals eremetaal pakte op de Olympische Winterspelen, dacht na Milaan aan stoppen met schaatsen, zo onthult haar coach Bjarne Rykkje.

Wiklund kreeg op de WK allround eindelijk de kroon op haar werk dit seizoen. Ze pakte op de Olympische Winterspelen drie medailles, maar geen enkele was goud. Telkens miste Wiklund op enkele honderdsten het goud, maar in Thialf lukte het wel. Daar schudde ze onder andere Marijke Groenewoud van zich af en pakte ze de wereldtitel allround. Echter is het nog niet zeker dat de Noorse wel doorgaat met schaatsen om eventueel haar titel te verdedigen.

'Ze heeft heel lang getwijfeld'

Tijdens de Schaatspodcast van de NOS vertelt oud-schaatser en coach Rykkje dat hij het voor het WK met Wiklund heeft gehad over haar toekomst. "Ze heeft heel lang getwijfeld, want ze heeft heel veel andere interesses. Ik denk nog niet dat ze klaar is nee", zo vertelt Rykkje. Wiklund is naast het schaatsen ook bezig met studeren. Zo behaalde ze onder andere in 2023 haar bachelor in milieuwetenschappen.

Rykkje denkt dat Wiklund doorgaat, omdat hij vooral met haar heeft gesproken voordat ze wereldkampioene werd. "We hebben het er nog niet over gehad. We hebben het er wel vaak over gehad wat we kunnen gaan doen, maar wat we echt gaan doen moeten we het hierna nog over hebben. Ze heeft natuurlijk nu vooral dingen gezegd voordat ze wereldkampioen werd."

Dingen naast het schaatsen

Ook vertelt Rykkje over de topsportcultuur in Noorwegen, die in sommige zaken anders is dan in Nederland. Zo is het bij de Noren bijvoorbeeld vrij normaal om een of meerdere dingen naast het schaatsen te doen. "Het zit daar gewoon in de sportcultuur. Dat je er iets naast moet doen voor later. Die schaatsers hebben ook voor een groot deel geen inkomen. Eitrem heeft het prijzengeld wat hij bij elkaar schaatst en een kleine sponsor. Verder niets", noemt de trainer de wereldkampioen allround als voorbeeld.