Jenning de Boo meldde zich als een blij man voor de huldiging van zijn wereldtitel sprint in Thialf. Hij won vrijdag de kleine vierkamp in een negen jaar oud puntenrecord en kreeg daar op de slotdag van het laatste schaatstoernooi van het seizoen alle credits voor. Tussen de speciale huldiging en de iconische rit in een paard en wagen over het ijs door schoof hij bij de NOS aan.

Op het middenterrein van de schaatstempel in Heerenveen werd De Boo gehuldigd en kreeg hij een ring voor het puntenrecord dat hij bij elkaar reed op zijn twee 500 meters en twee 1000 meters. "Ik heb een hele mooie ring gekregen, alleen moet die nog even op maat gemaakt worden volgens mij. Dus ik heb 'm meteen weer in moeten leveren, maar ik krijg dus nog een hele mooie ring", zei hij lachend bij de NOS.

Oude record van Verbij

De Boo beleefde de mooiste dagen van zijn schaatsleven, zei hij na afloop van het winnen van de WK sprint. Hij won niet alleen goud, maar deed dat dus ook nog in een puntenrecord. Kai Verbij, de huidige ploeggenoot van Jutta Leerdam, had sinds 2017 dat record in handen, maar zag het totale aantal bij De Boo nog lager uitkomen: 134.670. Verbij schaatste in 2017 een totaal bij elkaar van 136.065.

Ring voor wereldrecord Femke Kok

Femke Kok, de winnares van de WK sprint bij de vrouwen, deed het niet in een puntenrecord en kreeg dus de ring van De Boo niet. Zij verdiende vorig jaar al een exclusieve ring die de ISU speciaal voor dit jaar voor het eerst in het leven had geroepen. Die was weggelegd voor wereldrecords en die reed Kok al heel vroeg in het seizoen op 'haar' 500 meter, op de World Cup in Salt Lake City. Zij ontving de ring al en de bijbehorende bonus van 5000 dollar.