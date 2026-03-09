Bij de Zilveren Bal in Thialf staat woensdag een opvallend duel op het programma. Sprintspecialist Jenning de Boo neemt het daar op tegen allroundster Joy Beune op de 3000 meter. Het bijzondere duel tussen een man en een vrouw zorgt voor veel nieuwsgierigheid. Schaatsicoon Marianne Timmer is vooral benieuwd wat er gebeurt als twee totaal verschillende schaatstypes elkaar treffen.

Voor Timmer maakt juist dat contrast het duel interessant. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt de oud-schaatsster dat ze benieuwd is hoe de sprinter zich houdt op een afstand die normaal gesproken het domein is van allrounders. "Ze gaan nu ook op de Zilveren Bal Jenning de Boo tegen Joy Beune op de drie kilometer laten rijden. Ja, dat is toch grappig om te zien wat er gebeurt."

'Joy Beune pakt hem'

Toch heeft Timmer wel een lichte favoriet. Volgens de drievoudig olympisch kampioene ligt het voordeel bij Beune, die gewend is om langere afstanden te rijden. "Ik zou zeggen Joy pakt hem. Maar het zal ook wel om het even zijn, want Jenning hoeft natuurlijk niet voluit en het is natuurlijk een man."

De Boo staat bekend als sprinter en rijdt normaal gesproken de 1500 meter als maximale afstand. Juist daarom maakt dat het duel volgens Timmer zo interessant. De topsprinter heeft nog nooit een officiële 3000 meter gereden. Zijn persoonlijk record op de 1500 meter staat op 1.47,96 in Thialf, terwijl Beune op de 3000 meter een beste tijd van 3.53 heeft staan. Volgens Timmer zegt dat echter niet alles. "Dan gaat hij denk ik toch wel iets meer oplopen dan een seconde per ronde. Dan gaat het best spannend worden."

Duel tussen Joy Beune en Jenning de Boo

Het duel tussen De Boo en Beune ontstond overigens op een opvallende manier. Tijdens een World Cup in Inzell zat De Boo in de auto met Kjeld Nuis en beweerde hij dat hij Beune wel zou kunnen verslaan op de 3000 meter. Nuis moest daar hard om lachen.

Niet veel later kreeg Beune zelf een bericht van de sprinter. "Hij appte mij: denk jij dat ik jou kan verslaan? Ik zei: 'Ik denk het niet'", vertelde de schaatsster eerder. Zo begon het idee voor het duel te leven, waarna het uiteindelijk werkelijkheid werd.

Groot feest op het ijs

Wat de uitkomst ook wordt: volgens Timmer is zo’n duel vooral leuk voor het publiek. Het zorgt voor extra spektakel en doet haar denken aan de ijsgala’s van vroeger. "Toen had je ook wel eens dat Nelli Cooman tegen Bonnie Blair sprintte", herinnert Timmer zich. "Dat soort dingen waren gewoon hartstikke leuk. Het zijn leuke dingetjes wat ze doen."

