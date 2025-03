Wereldkampioen Joep Wennemars zorgt voor compleet verbaasde concurrent: 'Ik weet niet hoe hij het heeft gedaan'

Het is misschien nu al het Nederlandse sportmoment van 2025: Joep Wennemars die de wereldtitel veroverd op de 1000 meter. De topschaatser verbaasde bijna alles en iedereen door onder anderen Jenning de Boo en Jordan Stolz te kloppen. Het levert hem uit de schaatswereld ook welverdiende complimenten op.

Onder meer van Stolz, de gedoodverfde favoriet die in Hamar strandde op een derde plaats. Hij moest zijn grootste concurrent De Boo (zilver) en de stuntende Wennemars voor zich dulden. Ook op op de 500 en 1500 greep hij naast het goud, waardoor de onverslaanbaar geachte Amerikaan zonder wereldtitel Noorwegen verliet.

Over de grootste teleurstelling is hij inmiddels heen, zo bleek in een exclusieve aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Daarin was Stolz juist uiterst complimenteus over de prestatie van Wennemars. Als hem wordt gevraagd of hij het goud van Wennemars ook de meest onverwachte WK-titel vond, antwoordt Stolz volmondig 'ja'.

Schaatsfenomeen Jordan Stolz faalt tijdens grote uitdaging: 'Net zo moeilijk als olympisch goud winnen' Jordan Stolz voorspelde het al voorafgaand aan de Zilveren Bal in Leeuwarden: Yevgeniy Koshkin kloppen op de 100 meter sprint 'is net zo moeilijk als olympisch goud winnen'. Een van zijn dromen moet na een valpartij weer even de koelkast in.

Geweldige race

"Hij werd het hele jaar tiende, ineens kwam hij op en won hij", analyseert Stolz. "Hij had een geweldige race. Toen ik zijn tijd zag, dacht ik: ik moet voor 1.06 gaan. Maar toen mijn eerste rondje 25.0 was, wist ik dat het niet zou gaan gebeuren."

Wennemars kampte met de nodige fysieke problemen gedurende het seizoen, maar piekte op de NK afstanden door plaatsing af te dwingen voor de WK in Hamar en bekroonde daar zijn topvorm door te winnen. "Joep... Ik weet niet hoe het heeft gedaan, maar hij deed het op het juiste moment."

Joep Wennemars en Suzanne Schulting weten schaatswinkel snel te vinden bij 'noodsituatie': 'Ze zitten lekker en het gaat hard' Schaatsmerk Viking heeft al heel wat topschaatsers geholpen aan een medaille. Maar door de zachtere winters in Nederland moet het bedrijf ook nieuwe markten ontdekken. Gelukkig voor Joep Wennemars en Suzanne Schulting kunnen zij nog steeds op het merk rekenen.

Loodzwaar seizoen

Van rancune is bij Stolz geen sprake. Hij lijkt het de Nederlander van harte te gunnen. "Het is mooi voor hem. Hij had een loodzwaar seizoen." Naast de problemen met blessures was het ook mentaal een lastig jaar voor Wennemars. Zo verloor hij enkele maanden geleden zijn oma (de moeder van Erben Wennemars). Zij kreeg de wereldtitel toch mee omdat de opa van Joep na de gouden race naar het graf fietste om het prachtige nieuws te vertellen.

Extra emotioneel randje aan wereldtitel Joep Wennemars: 'Hij fietste naar het graf om het te vertellen' Joep Wennemars kende afgelopen weekeinde de mooiste dag uit zijn nog prille loopbaan. De 22-jarige sprinter van Team Essent werd vrij onverwachts wereldkampioen op de 1500 meter. Dat werd uiteraard gevierd in huize Wennemars.

Beluister hier de podcast met Jordan Stolz

In een exclusieve aflevering schuift Jordan Stolz aan bij de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. De Amerikaanse schaatssensatie gaat in op zijn succesvolle seizoen waarin hij nagenoeg onklopbaar was, maar op de WK afstanden zonder gouden medaille achterbleef. Daarnaast beantwoordt Stolz stellingen over onder meer Joep Wennemars, Jenning de Boo, Jutta Leerdam en Joy Beune. Check de volledige aflevering hieronder!