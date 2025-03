Joep Wennemars en Suzanne Schulting weten schaatswinkel snel te vinden bij 'noodsituatie': 'Ze zitten lekker en het gaat hard'

Schaatsmerk Viking heeft al heel wat topschaatsers geholpen aan een medaille. Maar door de zachtere winters in Nederland moet het bedrijf ook nieuwe markten ontdekken. Gelukkig voor Joep Wennemars en Suzanne Schulting kunnen zij nog steeds op het merk rekenen.

Voor mededirecteur Nils Havekotte is het duidelijk: de Viking is de beste schaats ter wereld. Dat werd bewezen op de laatste Winterspelen, die van 2022 in Peking. "Alle medailles die daar in het schaatsen werden gewonnen, werden behaald op Vikings", vertelt hij aan het AD. "Dat is wel het hoogst haalbare en was nog nooit gebeurd."

Topschaatsers als Kjeld Nuis weten het pand in Almere goed te vinden. Net als Joep Wennemars, die afgelopen zaterdag wereldkampioen werd op de 1000 meter, en zijn vriendin Suzanne Schulting. Zij zijn zelfs ambassadeur van het merk. "Ze zitten lekker en het gaat hard", zegt Wennemars over zijn favoriete schaatsen.

Noodsituatie

Waarom die schaatsen nou zo fijn zijn? "We maken de schaatsen op maat", vertelt Havekotte. "Dat deden we maanden geleden al voor het WK van dit jaar. We zijn nu al bezig met de Olympische Spelen van 2026. Maar mocht er een noodsituatie zijn, dan zijn we ook snel inzetbaar voor aanpassingen."

Nieuwe markt

Maar het bestaan van Viking wordt steeds onzekerder. "Het is hard werken om te overleven. We zijn afhankelijk van de winters. Daarom hebben we nu een nieuwe markt aangeboord. We moeten veranderen als we willen blijven bestaan."

Omdat het niet meer zo vaak vriest in Nederland richt het bedrijf zich nu ook op fietsen. "De kuipjes van een schaats en een fietsschoen zijn vergelijkbaar, maar de pasvorm maakt het verschil." Inmiddels heeft Viking drie soorten wielerschoenen ontwikkeld.

Dylan Groenewegen

Wie weet kunnen daarmee ook nog veel prijzen worde gewonnen. "Dylan Groenewegen was geïnteresseerd en heeft ze ook getest. Maar hij is al aan zijn seizoen begonnen en wil daarom nu nog niet wisselen van schoen."

En ook de schaatsers kunnen goede fietsschoenen gebruiken. "Veel schaatsers fietsen in de zomer. Zo'n gekke stap is het eigenlijk ook niet. Op deze manier kunnen we het hele jaar verkopen in plaats van seizoensgebonden zijn."