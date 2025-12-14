Voor topschaatsster Femke Kok zit de World Cup in Hamar er na twee dagen op. Ondanks dat er zondag nog een 500 meter op het programma staat, besloot de Nederlandse wereldkampioen al eerder om naar huis te gaan. Wat er staan belangrijkere zaken op de planning.

Kok verkeert dit seizoen in bloedvorm en is zeker op de 500 meter onaantastbaar. Vrijdag won ze dan ook de eerste versie van de kortste afstand op de lange baan. In een baanrecord pakte ze haar twaalfde wereldbekerzege op rij op de 500 meter. Een dag later ging het op de 1000 meter wat minder, al was haar prestatie alsnog goed voor een zilveren medaille. Alleen de Japanse Miho Takagi was sneller.

'Uitrusten en gezond blijven'

"Lekker naar huis", sprak Kok bij de NOS na haar optreden op de 1000 meter. De 25-jarige Friezin gaf aan wat vermoeid te zijn en dus ligt een reisje terug naar Nederland voor de hand. "Het worden belangrijke weken. Nog even lekker trainen en dan gaan we taperen richting het OKT want dat is het belangrijkst. Lekker uitrusten en gezond blijven."

Taperen is een veelgebruikte methode in de topsport om richting een belangrijk evenement wat extra te rusten en zo vol energie aan de start te staan op het moment dat het moet gebeuren.

Het OKT is het olympisch kwalificatietoernooi dat eind december wordt verreden. Daar worden de Nederlandse tickets verdeeld voor de Olympische Spelen van Milaan De druk zal er vol op staan en het laatste dat je dan wil is ziek worden. Kok doet er dan ook veel aan om dat te voorkomen.

"We zijn onze handen veel aan het ontsmetten en in het vliegtuig zullen we ook wel weer een mondkapje dragen. En verder gewoon bij mensen uit de buurt blijven, dat is het enige wat we kunnen doen", aldus Kok.

World Cup in Hamar

