Miho Takagi heeft de Nederlandse schaatssters op scherp gezet in het olympisch seizoen met een zege op de 1000 meter bij de World Cup in Hamar. Femke Kok en Marrit Fledderus konden niet tippen aan de tijd van de Japanse.

Miho Takagi was de eerste die een sterke tijd onder de 1.15 neerzette. Ze reed haar vierde tijd ooit op het ijs in Hamar: 1.14,39. De regerend olympisch kampioene op de 1000 meter deelt daarmee een waarschuwing uit aan haar concurrentie richting de Winterspelen in februari.

Daarna volgde een Nederlandse clash tussen Femke Kok en Isabel Grevelt. Kok kon echter niet tippen aan de tijd van de Japanse. De schaatsster van Team Reggeborgh reed 1.14,73. Ze staat nog wel bovenaan in het World Cup- klassement.

Marrit Fledderus reed naar de derde plek op de 1000 meter met een tijd van 1:15.39. Grevelt werd negentiende met haar tijd van 1:17.16.

Suzanne Schulting

Schulting mocht zaterdag haar tweede World Cup-rit van het seizoen rijden. Na de enorme deceptie op vrijdag, waar ze na problemen met het startpistool viel op de 500 meter, kon ze haar race op de 1000 meter wel tot een goed einde brengen. Ze reed 1.16,94.

Jutta Leerdam

Jutta Leerdam reed in Hamar niet op haar favoriete afstand. Zij slaat de World Cup over om zich in Nederland voor te bereiden op het olympisch kwalificatietoernooi. Daar worden tussen kerst en oud en nieuw de tickets voor de Spelen van Milaan verdeeld.

