WK sprint | Femke Kok wint tweede 500 meter, maar Miho Takagi ligt op titelkoers

Femke Kok heeft de tweede 500 meter bij de WK sprint gewonnen. De wereldkampioene op die afstand kwam in 37,07 over de streep. In een directe race pakte ze 0,12 seconden op Miho Takagi (vierde), die leidt in het klassement. Kok staat tweede.

Kok won donderdag de eerste 500 meter en was toen 0,06 seconde sneller dan Takagi. Haar tijd was toen evenens 37,07, wat het baanrecord is in Inzell. Min-Sun Kim werd tweede op de 500 meter, met een marge van 0,04 seconde. Leerdam werd zesde, op precies een halve tel.

Balende Leerdam en Grevelt

Leerdam was in haar tweede 500 meter langzamer dan bij de eerste. De winnares van het WK sprint 2022 kwam dan ook met een ontevreden blik over de finish. Opnieuw de titel grijpen zit er dit jaar niet in. Ook Isabel Grevelt had geen vlekkeloze rit. Ze was tegen Erin Jackson niet rap genoeg op de eerste honderd meter, waarna ze Jackson op de kruising voorrang moest geven en daarom moest inhouden.

Klassement WK sprint vrouwen

Kok begon aan de slotdag van het WK sprint voor vrouwen met een achterstand op Miho Takagi in het klassement van 0,46 punt. Jutta Leerdam stond derde met 0,48 punt verschil. Isabel Grevelt stond zevende. Kok en Leerdam behielden hun positie, Grevelt zakt naar plek negen.

Op de afsluitende 1000 meter moet Kok 0,67 seconde sneller zijn dan Takagi. Da's mission impossible, want Takagi zal, mits ze valt of andere pech heeft, juist haar marge vergroten. De Japanse is de olympisch kampioene en wereldkampioene op die afstand.

1. Miho Takagi,Jap 110.980

2. FEMKE KOK 111.315 0,67

3. JUTTA LEERDAM 111.835 1,71

4. Erin Jackson,VS 112.390 2,82

5. Vanessa Herzog,Oos 112.760 3,56

6. Kimi Goetz,VS 112.900 3,84

7. Kim Min-sun,ZKo 113.145 4,33

8. Tian Ruining,Chi 113.340 4,72

9. ISABEL GREVELT 113.590 5,22

10. Ellia Smeding,GB 113.995 6,03

Femke Kok 🇳🇱 strikes again! The World 500m champ does what she does best and tops the 500m standings 👀



Miho Takagi 🇯🇵 finished second and maintains her lead in the Overall Classification 💥 #WorldSpeed pic.twitter.com/kt3UDEfBFZ — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) March 8, 2024