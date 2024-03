WK sprint | Geweldige 500 meter brengt Jenning De Boo op pole position voor titel

Jenning De Boo heeft de tweede 500 meter van de WK sprint gewonnen. De Groninger gaat de afsluitende 1000 meter in als klassementsleider. Kjeld Nuis, zeventiende op de 500 meter, staat vijfde.

De Boo en Dubreuil waren in de slotrit aan elkaar gekoppeld. De Nederlandse nummer twee van het klassement moest de Canadees voor laten gaan op de opening. Daarna vond de Nederlands kampioen 500 meter de turboknop. In een rondje 24,5 raffelde hij de kortste afstand af. Hij pakte 0,20 seconden op Dubreuil.

In de rit daarvoor waren Nuis en Zhongyan Ning aan de start gekomen. De Chinees opende sneller, waarna Nuis naar de binnenbocht schaatste en in de achtervolging moest. Ning, meer een specialist op de middellange afstande, overtrof zichzelf met 34,47. Da's een persoonlijk record. Nuis kwam uit op 34,97.

Joep Wennemars

Joep Wennemars, zoon van Erben Wennemars die in 2004 en 2005 de mondiale sprinttitel won, was in een vroege rit ingedeeld. Dat kwam door zijn val op de eerste dag van het toernooi, waardoor zijn klassement naar de vaantjes was. Hij finishte de tweede 500 meter in 34,80 seconden, waarmee hij liet zien dat hij wel degelijk met de allersnelsten op schaatsijzers mee kan komen.

Klassement WK sprint 2024

De Boo had na de eerste dag een achterstand van 0,17 punt op Dubreuil. Nuis stond vierde op 0,29 punt. Halverwege het toernooi stond Ning Zhongyan op plek twee. Met zijn geweldige 500 meter zette De Boo dat op zijn kop. Hij leidt, Dubreuil moet 0,07 sneller zijn op de 1000 meter en Zing 0,13 meter.

