Johan Derksen ziet en hoort veel liever Femke Kok dan Jutta Leerdam. Zelfs na de heroïsche rit van Leerdam op de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan, waarop ze goud pakte, kan ze op weinig sympathie rekenen van 'de snor' van Vandaag Inside.

Aan tafel wordt er flink gekibbeld tussen Derksen en Valentijn Driessen aan de ene kant en 'positivo's' Wilfred Genee en René van der Gijp aan de andere kant. "Ik vind het leuk hoor", begint Derksen over het goud voor Leerdam op 'haar' 1000 meter. "Maar ik had er ook vrede mee gehad als meisje Kok gewonnen had. Het gedrag van dat meisje spreekt mij eerlijk gezegd meer aan dan dat van die primadonna", doelt Derksen op het in zijn ogen divagedrag van Leerdam.

'Heel veel marketing'

Hij krijgt bijval van Valentijn Driessen, voetbaljournalist van De Telegraaf. "Er is natuurlijk weinig ontwapenends aan die Jutta Leerdam. Dat is heel veel marketing." Derksen en Driessen kibbelen vervolgens over de persboycot die Leerdam in eerste instantie in Milaan had opgeworpen, maar waar ze later weer van terugkwam. "Ze wilde het op haar sociale media hebben allemaal, maar je kunt niet van heel Nederland eisen dat ze naar haar sociale media gaan."

'Wat maakt het uit?'

Van der Gijp is duidelijk klaar met de opmerkingen van Derksen en Driessen en neemt het voor Leerdam op. "Of ze wilde gewoon wat rust, dat kan ook. Daarna stond ze toch weer iedereen te woord? Wat maakt het uit", zei hij gepikeerd. Maar Derksen en Driessen waren op dreef en wilden in het negatieve blijven hangen. Driessen: "Het is geweldig allemaal, maar je hoeft er toch geen traan om te laten? Leerdam wist natuurlijk ook wat ze moest rijden", bagatelliseert hij de prestatie van Leerdam. Dat schiet echt in het verkeerde keelgat van Genee.

'Wat is dit nou toch man?!'

"Nou ja, wat is dit nou toch man?! Zeikerd! Ben je thuis ook zo, ik zou er gek van worden", roept Genee vol verbazing naar Driessen. Bekijk het fragment hieronder.