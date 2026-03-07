Marcel Bosker is deelnemer aan de WK allround, maar verwacht niet dat hij of één van zijn Nederlandse collega's kans maakt op de titel. Volgens hem is de internationale populariteit van het toernooi de afgelopen jaren verdwenen en ook Bosker zelf heeft zich er niet op gefocust tijdens zijn trainingen.

De 500 meter, de eerste afstand bij de WK allround voor mannen, is verreden en Marcel Bosker is zijn Nederlandse collega's Stijn van de Bunt en Chris Huizinga voorlopig de baas. Al zullen de mannen van TeamNL er wel hard aan moeten trekken op de volgende afstanden om kans te maken op een podiumplek. Bosker staat voorlopig vijftiende, Huizinga negentiende en Van de Bunt bezet momenteel plek 21.

"Het is iets langzamer dan vorige week, terwijl het eigenlijk iets harder voelde", antwoordt Bosker in gesprek met de NOS op de vraag of hij tevreden is met zijn tijd van 37.17 seconden. "Dus dat is eigenlijk jammer. Voor mijn gevoel was het beter dan vorige week, maar eigenlijk was ik langzamer."

'Dan is het: 'Helaas!''

Hoe dat kan volgens Bosker? "De omstandigheden misschien. De luchtdruk is wat hoger. Ik weet het niet. Het voelde in elk geval beter dan dat het was, dat is ergens wel een beetje jammer, maar ik heb op zich wel een prima rondje gereden."

Jordan Stolz gaat voorlopig aan de leiding. "Dat is een behoorlijke klus", lacht Bosker wanneer de NOS-verslaggever hem voorlegt dat Bosker omgerekend naar de 5000 meter bijna dertig seconden achterloopt op de Amerikaan. Maar Bosker houdt zich verder niet zoveel met het klassement bezig. "Ik ga gewoon proberen zo goed mogelijk te rijden de komende drie ritten en dan hoop ik op de tien te staan, en zo niet, dan is het: 'helaas'. Dan ben ik gewoon niet goed genoeg daarvoor."

Populariteit

Volgens Bosker is de populariteit van het allround-toernooi de afgelopen jaren verminderd. "Hier in Nederland leeft het allrounder nog wel, maar internationaal niet met de WK's, afstanden en Olympische Spelen natuurlijk. Daar heb ik me ook volledig op gericht. Vroeger kon ik hier nog wel eens een keer een 36.5 rijden, dat lukt me gewoon niet meer. Ik heb daar niet op getraind." Bosker verwacht dan ook niet dat er een Nederlander kans maakt op de titel.