De tijd van samenzijn breekt aan. Met Kerstmis zoeken veel mensen elkaar op om lekker te eten, te drinken en het leven te vieren. Maar niet iedere Nederlander heeft dat geluk. Wat te denken van de Nederlandse topschaatsers, voor wie op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) 2026 wordt gemaakt of gekraakt.

In totaal gaan er van het hele schaatsgezelschap dat Nederland rijk is achttien rijders naar de Winterspelen in Milaan begin februari: negen mannen en negen vrouwen. Die lastige puzzel wordt door middel van de beruchte matrix gelegd op het OKT in schaatstempel Thialf.

'OKT is regelrechte aanslag op hoofd en hart'

Voormalig olympisch kampioen Mark Tuitert weet hoe zwaar dat is. "Deze dagen zijn een regelrechte aanslag op hoofd en hart", schrijft hij in zijn eigen nieuwsbrief. Die heeft de kop: Druk is een voorrecht. Tuitert meent dat als er geen druk is, er ook niets op het spel staat.

Dat is bij het OKT wel het geval. Het is voor de Nederlandse schaatsers het belangrijkste toernooi van 2025. "Een schaatsleven kan in een flits voorbij zijn. Of in ieder geval vier jaar worden uitgesteld", schetst Tuitert. "Zelfs de allerbesten hebben geen enkele garantie. De druk is immens. Een paar uur voor de wedstrijd wil je géén topschaatser zijn, kan ik je vertellen. Dan denk je: waarom zit ik niet gewoon in de kroeg met mijn vrienden? Jammer joh."

Eigen ervaringen

Tuitert kan weten hoe het is om teleurgesteld achter te blijven. In 2002 (Salt Lake City) ontbrak hij. De reden: "Ik stond zwaar overtraind aan de start, mezelf kapot getraind, verblind door mogelijk goud." Vier jaar later, voor de Winterspelen van Turijn, was het verdriet mogelijk nóg groter. "Ik zat niet goed in mijn vel en maakte op het verkeerde moment een misslag. Eén seconde. Een eeuwigheid. Ik ging niet."

Als ervaringsdeskundige heeft Tuitert dan ook advies voor de kudde gretige schaatsers die klaar staat. "De grootste kunst is niet harder werken of in paniek raken, maar rustiger worden. Je gedachten onder controle krijgen", tipt Tuitert. "Richt je op je innerlijke houding. Wees moedig. Blijf kalm. Blijf scherp. Voel de druk en zie haar als een voorrecht. Je mág hier staan. Je mág je meten met de besten der besten. Je mág optreden voor iedereen die komt kijken."

Olympisch kampioen

Bij Tuitert kwam het ook allemaal goed. De voormalig topschaatser plaatste zich voor Vancouver in 2010. Daar won hij zijn eerste en enige individuele gouden olympische medaille.

