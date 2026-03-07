Topschaatsster Marijke Groenewoud staat na de eerste dag van de WK allround in Thialf (Heerenveen) op plek drie. Ze herstelde zich uitstekend na een matige 500 meter, die mede door pure pech niet zo lekker verliep. Dat maakte haar behoorlijk chagrijnig.

Op de 500 meter moest Groenewoud even wachten na een reparatie van het ijs. Dat was nodig na een val van de Oostenrijkse Jeannine Rosner.

"Ik stond iets te lang op het ijs. Het duurde allemaal te lang en mijn spanningsboog was al ten einde. Een week geleden reed ik 38,8, nu was ik langzamer. Daar baalde ik van", zegt de Friezin.

Marathon

Met een goede 3000 meter vond ze zich na twee afstanden terug op de derde plaats. "Ik heb een slechte afstand gehad. Ik mag er niet nog één hebben en moet er twee heel goed rijden", keek ze vooruit halverwege het WK na haar tweede tijd op de 3000 meter.

Groenewoud had na de 500 meter al tegen haar coach Jillert Anema (Team Albert Heijn Zaanlander) gezegd dat ze zaterdagavond naar de marathon in Groningen ging. "Als het zo blijft, ga ik lekker naar de marathon, want zo vind ik er geen reet aan", vertelde ze. "Maar ik heb het wel weten om te zetten. Daar ben ik wel blij mee."

Lucht

Het is voor een schaatser vervelend als zijn rit wordt uitgesteld. Het verstoort de voorbereidingen, die erg precies zijn uitgekiend qua timing. Ook heeft het gevolgen voor de omstandigheden in de ijshal.

"Dit is vervelend, als dat vlak voor je rit gebeurt", merkte oud-schaatser Martin Hersman op bij de NOS. "Die wedstrijd valt nu een beetje stil. De luchtcirculatie valt stil, de dynamiek is uit de wedstrijd", somde hij de gevolgen op. Ook de adrenaline en ademhaling zijn in de war volgens de commentator.

Verloving

Groenewoud werd bij de Olympische Winterspelen kampioene op de mass start. Ze werd bovendien vlak na haar gouden race in Milaan ten huwelijk gevraagd door Mike Dogterom, vroeger ook actief als schaatser en tegenwoordig semiprof in het wielrennen.



