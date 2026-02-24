De KNSB heeft dinsdag bekendgemaakt welke schaatsers aangewezen worden voor het WK allround. Waar Joy Beune rond het OKT nog naast een veelbesproken aanwijsplek greep, heeft ze dit keer wel geluk. Aangezien ook Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong een plekje krijgen op het WK, heeft dat opmerkelijke gevolgen voor de NK van komend weekend. Bij de mannen zijn er maar twee rijders aangewezen.

De schaatsers hebben weinig rust na de Winterspelen, want in rap tempo volgen de grote toernooien zich op. Komend weekend zijn de nationale kampioenschappen allround en sprint in Heerenveen en een week later is in Thialf alweer tijd voor de WK's in die disciplines. Nederland mag bij zowel de mannen als de vrouwen drie rijders naar de wereldkampioenschappen sturen en de schaatsbond zou deze week enkele rijders aanwijzen voor deelname en de overige plekken konden via de NK verdiend worden.

Bij de vrouwen is er echter besloten om met Beune, Rijpma-de Jong en Groenewoud gelijk drie rijdsters aan te wijzen. Die drie vrouwen eindigden bij het vorige WK op de eerste, tweede en derde plek. Beune pakte toen haar eerste wereldtitel allround.

Grote gevolgen voor NK allround

De beslissing van de KNSB heeft grote gevolgen voor de NK allround van komend weekend. Doordat alle startplekken voor het wereldkampioenschap al vergeven zijn, wordt er in Thialf namelijk enkel om de nationale titel gestreden en niet om een ticket voor de WK. Rijpma-de Jong heeft al aangegeven de NK over te zullen slaan, wat Beune en Groenewoud gaan doen is nog niet bekend. Zij hoeven in ieder geval de NK niet te rijden.

Het besluit betekent ook dat Merel Conijn, die op de Spelen zilver pakte op de 5000 meter, niet mee kan doen aan de WK allround. De schaatsster van Team Albert Heijn-Zaanlander eindigde vorig seizoen nog als tweede op de NK achter Beune en werd op de EK vierde.

'We willen deze sporters beschermen'

Freek van der Wart van de selectiecommissie van de KNSB legt uit waarom ervoor gekozen is om de drie vrouwen aan te wijzen: "Toetsing op basis van de vooraf bepaalde criteria gaf bij de vrouwen allround geen duidelijk uitsluitsel tussen de drie geselecteerde rijders. Daarom hebben we ervoor gekozen Antoinette, Joy en Marijke alle drie te selecteren. Hiermee willen we deze sporters die in aanmerking komen om te strijden voor de wereldtitel, beschermen en hen de gelegenheid geven zelf hun voorbereiding te kiezen.”

Huizinga en Van de Bunt bij de mannen

Bij de mannen heeft de bond twee rijders vast aangewezen. Chris Huizinga en Stijn van de Bunt mogen sowieso hun opwachting maken bij de WK allround. De derde startplek op dat toernooi is komend weekend te verdienen bij de NK allround en gaat dus naar de winnaar.