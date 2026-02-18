SCHAATSEN
'Aantrekkelijke' Jutta Leerdam, Femke Kok en Joy Beune gaan viraal in Milaan: 'Wat krijgen zij te eten?'

Redactie Sportnieuws.nl • 07:02, 18-02-2026 / Laatste Update: 07:02, 18-02-2026
Jutta Leerdam, Femke Kok en Joy Beune vallen flink in de smaak. © PRO SHOTS / Erik Pasman

De Nederlandse topschaatssters maken indruk op de Winterspelen in Milaan, op en buiten de baan. Jutta Leerdam, Joy Beune, Femke Kok en Merel Conijn hebben de aandacht getrokken van een grote blogger. "Wat krijgen die aantrekkelijke schaatssters te eten?"

Het eerder genoemde viertal zorgde voor een fraaie oogst tot nog toe op de Winterspelen: twee keer goud en vier keer zilver. De olympische titels gingen naar Leerdam (1000 meter) en Kok (500 meter), ook werden ze ieder een keer tweede - net als Beune en Conijn. Kok komt vrijdag nog in actie op de 1500 meter, waar ze haar medailletotaal verder kan opschroeven.

Jutta Leerdam, Femke Kok en Joy Beune

De Nederlandse topschaatssters kwamen onder de aandacht bij Jack Mac, die werkt voor Barstool Sports. Dat is een Amerikaanse website die zich richt op sport en entertainment. "Wat geven ze die Nederlandse schaatssters toch te eten? Letterlijk, wat eten ze? Zien alle vrouwen in Nederland er zo uit, of is dit iets typisch voor schaatssters?", vertelt een verbaasde Jack McGuire (zoals hij eigenlijk heet) in een TikTok-video.

@jackmacbarstool I have to stop watching the Netherlands speedskating team because they’re too attractive #winterolympics ♬ original sound - Jack Mac

Die werd in rap tempo bijna 3 miljoen keer bekeken. "Natuurlijk weet ik over Jake Pauls vriendin Jutta. Maar onlangs was ik aan het kijken en een andere vrouw (Kok, red.) schaatste naar goud. Ik had zoiets van: zij is erg aantrekkelijk. En toen, boem: Nederlands. Wanneer de Nederlandse schaatssters op tv zijn, dan zet ik hem uit. Het is niet goed voor mijn mentale gezondheid dat ik Femke Kok nooit zal leren kennen."

Na wat research kwam Jack Mac erachter dat het voltallige Nederlandse team er goed uit ziet. "Ze zien er zelfs goed uit met die schaatskap op", gaat hij zijn lofzang verder. "Weet je hoe moeilijk dat is? De meesten lijken op aliens daarin, maar niet de Nederlandsen. Ze zijn ongelooflijk goed, ze winnen alle medailles, en ze zijn allemaal modellen."

