Beaudine Leerdam (18), het zusje van schaatsicoon Jutta Leerdam, was de laatste maanden weinig actief op social media. Maar deze week besloot ze een verse lading video's op TikTok te zetten.

Eerder dit jaar slaagde Leerdam en kreeg ze haar VWO-diploma. Ze vierde dat onder meer door een fles champagne te ontkurken. Maar de vreugde van toen is eventjes weg, want ze zit met een dilemma: wat te doen met haar kapsel?

Beaudine Leerdam kan niet van haar haar afblijven

Haar twee meest recente bijdrages op TikTok gaan namelijk over het haar van Beaudine Leerdam. In de eerste laat ze zien dat ze haar haren heeft geblondeerd. In de video laat ze voor en na zien, terwijl een voice-over dit zegt: "Whatever. Blonde meiden hebben meer plezier, want het bleekmiddel is in hun hoofd getrokken." Als hashtag heeft Leerdam #nooitblondgenoeg neergezet.

In de daaropvolgende video staat Leerdam voor een spiegel en frunnikt ze aan haar haar. Ze lijkt ontevreden na elke aanpassing. Het bijschrift is: "Hoe vaak zit ik aan mijn haar." Een grappenmaker geeft haar in de reacties een tip: "Blauw haar zou je beter staan!"

Vakantie voor Merel en Beaudine Leerdam

In augustus van dit jaar gingen Beaudine en oudste zus Merel Leerdam op vakantie met hun ouders. Merel (28) pakte het zonnig aan en deelde op Instagram beelden van een dagtocht door Toscane in Italië. Samen met zus Beaudine en hun ouders stapte ze op een Vespa voor een rit langs wijngaarden en dorpjes, afgesloten met een uitgebreide wijnproeverij.

Voor Jutta Leerdam is het momenteel trainen geblazen. Ze werkt toe naar de opening van het schaatsseizoen. Eind oktober vindt de NK afstanden plaats, een evenement waar tevens tickets worden verdeeld voor de World Cup. Eind december vindt het Olympisch Kwalificatietoernooi plaats. Dat is in Nederland een loeizware strijd, want op bijna elke afstand zijn er meerdere medaillekandidaten weldra bij de Olympische Winterspelen in Milaan. Bij de vorige Spelen veroverde Leerdam zilver op de 1000 meter, achter Miho Takagi.