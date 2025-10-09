Dave Roelvink was de grote winnaar van Boxing Influencers. De realityster won het achtmanstoernooi en schreef zo 100.000 euro bij. Nu droomt hij groter: Roelvink wil een gevecht met Jake Paul, de verloofde van topschaatser Jutta Leerdam.

De 31-jarige Roelvink is een bekend gezicht bij Boxing Influencers. Hij deed voor de editie van zondag al twee keer eerder mee. Eind 2024 vocht tegen oud-kickbokser Melvin Manhoef. In aanloop naar die bokspartij scheurde Roelvink een pees af, alleen afzeggen deed hij niet. De zoon van volkszanger Dries verloor, herstelde en kwam afgelopen zondag sterker terug.

Roelvink won in de kwartfinales via een snelle knock-out van influencer Ezkimo. In de halve eindstrijd rekende hij af met Mocro Maffia-acteur Oussama Ahammoud. Vervolgens stond Roelvink in de eindstrijd tegenover Quincy Kluivert, de zoon van voetballegende Patrick. Die sloeg hij twee keer naar het canvas, waarvan de tweede poging het einde van de partij betekende. De cheque stond hij af aan een goed doel.

Plan om Jake Paul te strikken

Na zijn eindzege heeft Roelvink de smaak te pakken. Vader Dries is bezig om de eveneens boksende influencer Jake Paul te strikken. "Als-ie zich goed voorbereidt, klinkt gek, maar dan is hij echt niet kansloos tegen hem hoor", zegt Dries in de podcast Strike Privé. "Soms heb je van die dingen van hoe durf je daar nu aan te denken of hoe durf je daar nu van te dromen? Maar ik wil een serieuze poging wagen en als het niet lukt, dan houdt het op."

Evert Santegoed, hoofdredacteur van Privé, weet dat de familie Roelvink al aan het rondvragen is naar sponsor. "Die Jake komt niet voor een ton naar Nederland", denkt Santegoeds. Hij verwacht een bedrag van meer dan een half miljoen euro.

"Ik denk dat Jutta daar op zich een rol in kan spelen en even kan zien wat Dave het afgelopen weekend gepresteerd heeft. Dan is het voor Jake erop of eronder", aldus Santegoeds. Zijn sidekick Jordi Versteegden trapt af met een gepaste grap. "Ze betalen in ieder geval de volle mep."

Bokscarrière Jake Paul

Jake Paul begon net als Dave Roelvink met boksgevechten tegen influencers/YouTubers. Inmiddels heeft hij zich aardig omhoog gevochten in het professionele circuit. Hij heeft een record van twaalf overwinningen en één nederlaag - tegen de Brit Tommy Fury. Paul versloeg onder anderen bokslegende Mike Tyson, Nate Diaz, Tyron Woodley en Anderson Silva. Zijn laatste prooi was Julio César Chávez Junior.

Toch blijft er kritiek op zijn opmars: veel van zijn tegenstanders komen uit andere vechtsporten of hebben hun topjaren al achter zich. Hoewel Paul duidelijk progressie toont qua techniek en uithoudingsvermogen, moet hij zich nog bewijzen tegen de elite. Zijn gevechten zijn vooral commercieel succesvol en trekken miljoenen kijkers, maar de vraag blijft of hij binnen de lijnen van traditioneel professioneel boksen ook echt kan doorbreken.