Voor de Nederlandse schaatsers zit het lange seizoen erop en voor de meesten betekent dat een welverdiende vakantie, waarna de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Maar voor Melissa Wijfje is dit echt het einde: de 30-jarige schaatsster heeft besloten een punt achter haar carrière te zetten. Voormalig tophockeysters en schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As reageren op het opmerkelijke bericht waarmee ze dat aankondigde.

“Nieuws uit de schaatswereld: Dione Voskamp en Melissa Wijfje hebben allebei deze week bekendgemaakt te gaan stoppen met topsport”, vertelt Hoog in de aflevering. “Ze zijn beide echt heel jong. 29 en 30 jaar, dus dat is echt moeilijk om zo’n beslissing te maken.”

Olympische droom

Volgens Hoog was het afscheid voor Wijfje extra lastig. “Wijfje gaf ook aan via een Instagram-post dat ze echt met een lach en een traan afscheid neemt. Dat het klaar is, maar dat ze ook wel met een wrang gevoel terugkijkt, omdat ze heel graag de Olympische Spelen had willen halen dit jaar. Dat is niet gelukt tijdens het OKT.”

Ze vervolgt: “Ze heeft met mixed feelings naar Milaan gekeken. Ze gunde het haar teamgenoten, maar ze vond het ook wel heel lastig om te zien. Dat is toch zuur dat je dan afsluit met zo’n domper.”

Van As kan zich goed voorstellen hoe zwaar dat moet zijn. “Ja, met zo’n gevoel… dat je je grote droom nooit waar hebt kunnen maken; deelnemen aan de Spelen. Dat lijkt me zo moeilijk aan schaatsen. Dat is bij hockey echt anders. Als je niet zó goed bent, echt een topper bent, dan train je net zoveel als hen, alleen red je het gewoon elke keer net niet. Dat lijkt me echt killing.”

Verschil met teamsprot

Hoog begrijpt de vergelijking van Van As wel. “Precies, met een teamsport kan je nog wel eens een vormdipje hebben en dan ga je alsnog mee naar een toernooi. Je kan je daar gewoon een beetje verschuilen achter je teamgenoten. Dat kan gewoon niet in het schaatsen.”

Van As vult aan: “De tijd die je rijdt, is gewoon de beoordeling. Lastig. Ze heeft ook wel titels gewonnen, maar net niet goed genoeg. Ze zegt ook dat het alles is wat ze jaren heeft gedaan. Het was jaren haar leven en dan stop je in één keer. De grote vraag: ga je dan in een zwart gat vallen?”

Nog vaak langs de baan

Volgens Hoog zal Wijfje waarschijnlijk nog wel betrokken blijven bij de sport. “Voor de mensen die het niet weten: ze is de vrouw van Marcel Bosker, dus we zullen haar nog wel langs de baan zien.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering gaat het nog één keer uitgebreid over schaatsen en shorttrack voordat de sporters aan hun welverdiende vakantie beginnen. Ook wordt de teleurstellende race van Max Verstappen besproken en blikken ze vooruit op het WK indooratletiek van komend weekend.