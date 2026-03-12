De schaatscarrière van Dione Voskamp is definitief voorbij. Woensdag spurtte de 29-jarige nog naar de titel bij de Zilveren Bal. Dat was de vierde keer dat ze won. Maar haar absolute hoogtepunt kwam in 2022, met onder anderen haar achternicht Jutta Leerdam en Femke Kok.

Voskamp is een sprintster in de puurste vorm. Niet voor niets won ze de Zilveren Bal vier keer. Ze versloeg in het verleden onder anderen grootheden Femke Kok en Erin Jackson. Voskamp kondigde vrij onverwachts haar afscheid aan. Toch heeft ze er goed over na kunnen denken. "Dit seizoen stond nog vol in het teken van topsport. Vier jaar geleden hebben we een team opgericht (Novus, red.) voor de Spelen naar Milaan. Dat heb ik tot het laatste moment gedaan."

Voskamp greep op het OKT in december mis voor de olympische tickets. "Dan krijg je iets meer ruimte, dan ga je er over nadenken. Vragen stellen. Eigenlijk tot de NK sprint heb ik er alles aan gedaan. En toen dacht ik: misschien is het wel mooi om bij de Zilveren Bal mijn afscheid te doen", verklaarde ze in gesprek met ALLsportsradio.

Wereldkampioen met Jutta Leerdam en Femke Kok

Voskamp kan voor altijd pronken met haar wereldtitel teamsprint, die ze in 2022 samen met Leerdam en Kok won in Hamar. "Dat was een super mooi moment, dat ik dat met Femke en Jutta heb kunnen behalen." Ook stond ze vorig seizoen nog twee keer individueel op het podium bij de World Cups. "Dat was ook wel echt een hoogtepunt, een droom die uitkwam. Ik kan nu al met trots terugkijken hoe mijn carrière is verlopen."

Ze gaat verder: "Ik ben heel trots hoe ver ik ben gekomen, en wat ik allemaal heb bereikt. Daarom kan ik nu met heel veel rust en ontspannen mijn afscheid nemen. Het voelt allemaal wel goed, het is mooi geweest."

Groots afscheid

Voskamps carrière kwam in Leeuwarden woensdag bij de Zilveren Bal definitief ten einde. Ze kreeg een gedroomd afscheid met de zege op de 100 meter sprint. Ze won voor de vierde keer, wat haar recordhoudster maakt. Na afloop volgde een intiem moment met haar partner Indra Médard, een Belgische schaatser.

Voskamp is niet bang voor het zwarte gat. "Vanaf april ga ik mijn tijd en energie steken in mijn eigen bedrijfje als grafisch vormgever."