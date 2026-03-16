Niels Kerstholt kende als coach van de Nederlandse shorttrackers een succesvol seizoen, maar hij beschikt wel over een aflopend contract. Zelf liet hij al doorschemeren dat die verbintenis een verlenging zal krijgen, maar bondsvoorzitter Remy de Wit van de KNSB is hier een stuk minder stellig over.

Kerstholt kende als coach van de shorttrackers de succesvolste Olympische Winterspelen ooit namens Nederland. Shorttrackers als Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout pakten meerdere keren goud. Nu de WK en daarmee het schaatsseizoen achter de rug is, is het tijd om te evalueren. Voor Kerstholt zeker, want zijn contract als coach van de shorttrackers loopt af. Voor de WK was hij echter zelf al stellig dat hij dat contract zou verlengen en aan zou blijven.

In gesprek met de Telegraaf vertelde Kerstholt voor de WK al dat er is gesproken over het verlengen van zijn contract. Hij gaf aan dat hij graag bondscoach wil blijven tot de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Een verlenging voor Kerstholt leek dan ook een formaliteit, maar nu heeft ook De Wit gereageerd op deze uitspraken. De voorzitter van de KNSB is echter minder stellig.

'Intentie uitgesproken om verder te kunnen'

"We hebben de intentie uitgesproken om verder te kunnen", vertelt De Wit eerst over het mogelijke verlengen met Kerstholt. Daarna houdt hij echter toch een slag om de arm. De Wit noemt 'twee dingen die daarin belangrijk zijn'. Als eerst wil de voorzitter kijken naar het succes op de Olympische Winterspelen, dat staat ook volgens de voorzitter buiten kijf door alle medailles die TeamNL pakte. Ten tweede wil De Wit spreken met de atleten. Ook de shorttrackers moeten achter het verlengen van de samenwerking met Kerstholt staan en daar wordt de komende maanden over gesproken.

Het lijkt er dus op dat Kerstholt niet snel op witte rook hoeft te rekenen. De KNSB wil eerst zorgvuldig met iedereen spreken alvorens er een besluit wordt gemaakt over het aanblijven van de voormalig shorttracker. De intentie is er in ieder geval om door te gaan met Kerstholt en ook de atleten lieten al meermaals doorschemeren blij te zijn met de coach.