Suzanne Schulting gaat naar de Olympische Spelen, het is alleen nog de vraag op hoeveel disciplines dat zal zijn. Na een indrukwekkend weekend maakt zij opeens ook kans om als shorttrackster naar de Winterspelen in Milaan te gaan. Dat ziet ook de bondscoach, die tekst en uitleg geeft.

Bondscoach Niels Kerstholt spreekt van een ingewikkelde beslissing rondom de laatste plekken in de selectie van de shorttrackers voor de Spelen van Milaan. De schaatsbond heeft acht shorttrackers aangewezen, maar bij de mannen en vrouwen nog een plek opengehouden, waardoor er nog geen besluit is gevallen over mogelijke deelname van meervoudig olympisch kampioene Schulting, die zich wel al gekwalificeerd heeft op de langebaan.

"Het werd ingewikkelder, dat hebben jullie gezien", verwees Kerstholt naar de NK shorttrack van afgelopen weekend. Daar haalde Schulting in haar eerste wedstrijd sinds voorjaar 2024 brons op de 1000 meter en won ze de 1500 meter. "Aan de ene kant heb je Suzanne die wint en aan de andere kant een team dat richting goud of medailles gaat", sprak hij over zijn shorttrackselectie die met de nog niet geselecteerde Diede van Oorschot goed heeft gepresteerd op de aflossing in de World Tour.

'We hebben gewoon meer tijd nodig'

Kerstholt geeft aan dat er meer tijd nodig is om tot een keuze te komen en dat ook nog moet worden besloten op welke gronden die beslissing wordt gemaakt. Zo is ook nog niet bekend of Schulting gaat deelnemen aan het EK shorttrack in Tilburg van 16 tot en met 18 januari. "We gaan dat eerst binnenskamers bespreken en dan naar buiten brengen. We hebben gewoon meer tijd nodig."

De schaatsbond gaf in een persbericht aan dat uiterlijk 20 januari het gehele team moet zijn voorgedragen. De bondscoach noemde het wel een luxeprobleem, waarin ook de dynamiek binnen het team belangrijk is. "Alles speelt daarbij een rol. Ik vind het ook heel vervelend", zei hij over het voorlopige uitstel.