Suzanne Schulting maakte afgelopen weekend indruk door de 1500 meter te winnen bij de NK shorttrack, na ruim 1,5 jaar niet meer in actie te zijn gekomen op die discipline in wedstrijdverband. De vraag laait nu op of zij óók als shorttrackster naar de Olympische Spelen moet. Voormalig olympiërs Ellen Hoog en Naomi van As buigen zich over de kwestie.

Schulting en ook Angel Daleman schaatsen al geruime tijd op de langebaan namens Team Essent. Afgelopen weekend keerden zij weer terug bij hun oude liefde: shorttrack. Schulting won direct de 1500 meter op de NK en pakte ook nog eens de derde plek bij de 1000. "Knap hoor", vindt Van As. Zij krijgt bij de podcast EN door met Ellen, Naomi en Sportnieuws.nl de vraag of ze ook naar de Olympische Spelen moet als shorttrackster.

Schulting plaatste zich eerder al op de 1000 meter bij de langebaan. Hoog leeft mee met Niels Kerstholt: "Een moeilijke beslissing voor die bondscoach, hè." Het tweetal grapte er al over dat vaak na het opnemen van de podcast nieuws naar buiten komt, en dat gebeurde ook. De KNSB maakte vier van de vijf vrouwelijke shorttracksters bekend voor de Olympische Spelen, over de vijfde positie is de bond nog in beraad. Dat komt ongetwijfeld door Schulting, die nu niet bij de eerste vier zit.

Schulting als 'indringer'

Van As begrijpt het dat Schulting, drievoudig olympisch kampioene shorttrack, graag wil. "Ze heeft zo'n grote naam in het shorttrack en ze vindt het ook gewoon leuk. Ze houdt van die sport. Aan de andere kant: ook wel lastig, omdat je dan dus wel in een ander team en een andere teamdynamiek komt. Ik kan me voorstellen dat de teamgenoten dat niet heel erg tof vinden, dat zag je ook wel."

Hoog haakt in en stelt dat de andere leden in het team het sowieso niet leuk vinden. Van As: "Kan ik me ook iets bij voorstellen, ze zien haar natuurlijk als een soort van intruder. 'Daar is zij weer', weet je wel. Maar goed, ook dat is topsport."

Onnodige afleiding voor Schulting

Van As vraagt zich af of Schulting het dan wel moet doen. "Ik kan me voorstellen dat dat juist voor afleiding zorgt. Op een negatieve manier. Je komt er dan bij, het verloopt niet helemaal soepeltjes in het team. Dat kan voor onrust kan zorgen. Ik denk dat dat wat met je doet. Als je je niet helemaal welkom voelt in een groep."

Het duo zou het vooral heel tof vinden als Schulting als langebaanschaatsster én als shorttrackers in actie komt. "Ze is wel een eyecatcher. Ze valt op, ze krijgt veel media-aandacht."

Vergelijking met eigen 'hechte' team

Van As en Hoog hebben prijzenkasten vol aan medailles met het Nederlandse hockeyteam. Daarom blikken ze even terug op de waarde van een hecht team. Van As: "Die groepsdynamiek was ongelooflijk belangrijk. In Londen, 2012, daar gingen niet de beste, fitste speelsters naartoe." Hoog neemt het gesprek over: "Daar waren we echt niet op ons best, qua selectie - ook niet qua spel trouwens - maar we werden wel olympisch kampioen. Omdat we gewoon zo'n hecht team waren."

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek in hun podcast. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de relletjes op het OKT schaatsen én het WK darts. En ook het 'doodenge' optreden van Mathieu van der Poel komt voorbij. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.