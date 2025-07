Shottrackster Lara van Ruijven overleed op 10 juli 2020, exact vijf jaar geleden dus. Haar onverwachte dood schokte de gehele Nederlandse sportwereld. Haar broer Olav heeft over dit verlies een ingrijpend verhaal verteld aan De Telegraaf.

Tijdens een trainingskamp in de Pyreneeën werd Van Ruijven ernstig ziek en moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis van Perpignan. Artsen ontdekten daar een ernstige immuunstoornis. Ondanks intensieve zorg kreeg ze te maken met meerdere complicaties, waaronder twee hersenbloedingen. Uiteindelijk overleed ze in het ziekenhuis, omringd door haar familie. Op dat moment was ze nog steeds regerend wereldkampioene op de 500 meter shorttrack en een belangrijke kracht binnen de relayploeg met onder meer Suzanne Schulting.

Laatste keer

Dit overlijden kwam totaal onverwachts, en zorgde ervoor dat haar familie in een hel belandde. Haar Broer Olav vertelde aan De Telegraaf over de laatste keer dat hij haar in leven zag. " De maandagavond, voordat ze de ochtend erna vertrok naar Frankrijk, was ze hier. We hebben op Vaderdag met onze pa Gerard nog gebarbecued. Ze had wat last van haar rug. We dachten dat ze het met trainen iets te zwaar had belast, maar hadden geen idee wat het was."

Arne Slot en gezin eren overleden Liverpool-speler Diogo Jota bij Anfield: 'We hadden dezelfde droom' Liverpool is onder leiding van trainer Arne Slot begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe Premier League-seizoen. Dat doet het team onder sombere omstandigheden na het overlijden van Diogo Joto (28). Slot bracht met zijn gezin nog een eerbetoon aan de aanvaller bij Anfield.

Van Ruijven liep met haar broer mee naar zijn huis, omdat ze altijd kwark kreeg voor de volgende dag. Het loopje met zijn zus van die dag zal Olav nooit meer vergeten. " Die momenten blijven me altijd van seconde tot seconde bij. Ik zei: goede reis. Ze maakte een praatje met de buurman, een fanatiek fietser, en op de hoek zwaaide ze en riep nog doei! Daar liep ze ons leven uit…"

Trots op prestaties

Van Ruijven won een gouden WK-plak in 2019 en pakte brons op de olympische spelen van 2018, iets waar broer Olav nog steeds ontzettend trots op is. Zijn zus zal tenslotte voor altijd de eerste Nederlandse vrouw met een individuele wereldtitel zijn.

Openhartige Wesley Sneijder deelt heftig verlies: 'Ik geloof dat we elkaar ooit weer gaan zien' Wesley Sneijder was nog geen tien minuten in beeld tijdens het televisieprogramma 'Het waren twee fantastische dagen' of hij deelde al een heftig en 'bizar' verlies. De oud-topvoetballer (41) verloor zijn vader én moeder kort na elkaar aan de vreselijke ziekte kanker. Hij vertelt openhartig over de zware periode die hij meemaakte.

Op het ene moment heeft Olav het zwaarder dan het andere moment. " Je staat er niet iedere dag meer bij stil, want alles gaat door en dat geeft een hoop mooie nieuwe dingen en energie. Maar toch blijft het wel onwerkelijk als je er bij stil staat en is het zeker een groot gemis bij zaken waar zij bij had moeten zijn."

Talentprijs en memorial

Lara van Ruijvens naam blijft voor altijd verbonden in de sport. Ter ere van haar wordt in de gemeente Westland elk jaar de Lara van Ruijven-Talentprijs uitgereikt. Ook wordt op 18 en 19 oktober 2025 voor de derde keer de Lara van Ruijven-memorial georganiseerd.