Nederland beleefde een enorm drama in de finale van de aflossing op de Olympische Spelen. In tweede positie ging Michelle Velzeboer onderuit en gleed in de kussens. Canada, Italië en Zuid-Korea gingen er met de prijzen vandoor. De enige hoop van de treurende Nederlandse schaatsers was gericht op straffen voor het veroorzaken van een val. Maar de jury zag niks strafbaars en dus is Nederland vierde geworden.

Nederland was regerend olympisch kampioen, maar greep in Milaan naast de prijzen. Een videoreview moest TeamNL nog helpen, maar daar ging de jury over. Zuid-Korea greep het goud, voor Italië en Canada. Daar veranderde de jury niks meer aan, waardoor de deceptie enorm was bij TeamNL. Verslagen doken Xandra Velzeboer, zusje Michelle, Selma Poutsma en Zoë Deltrap op de kussens bij de bondscoach Niels Kerstholt.

Valpartij na harde duw

Na een goede wissel duwde Poutsma net wat te hard Michelle Velzeboer achter de Canadezen aan. Dat ging zo hard, dat de jongste Velzeboer op de schaats van de nummer één reed. Ze raakte uit balans en kon zichzelf niet meer overeind houden. Vol schrik gleed ze door, maar moest Velzeboer weer opstaan om door te gaan in de hoop op fouten bij de concurrentie. Canada gaf extra gas en liet de Nederlandse vrouwen kansloos.

Geen Suzanne Schulting

Bondscoach Kerstholt koos voor de winnende ploeg van Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap. Hij passeerde Suzanne Schulting, die als vijfde lid van TeamNL ook had kunnen rijden. Zij keek aan de zijkant toe hoe het misging. Weer op de relay. Eerder verloor Nederland in de A-finale van de gemengde aflossing ook een zeker lijkende medaille door een valpartij.

Schulting op 1500 meter

Vrijdag is voor de vrouwen de laatste individuele afstand en daar komt Schulting sowieso in actie. Op die afstand werd ze aangewezen. Zij combineert deze Spelen het shorttracken met de langebaan. In het begin van de Winterspelen reed ze de 1000 meter op de langebaan en werd ze achtste.