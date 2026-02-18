Heel even stond de tijd stil op 10 juli 2020. Dat was de dag dat voormalig wereldkampioene shorttrack Lara van Ruijven op 27-jarige leeftijd overleed. De relayploeg was diep geraakt. Anderhalf jaar later op de Winterspelen van Peking volgde emotioneel goud met Van Ruijven in de gedachten. Woensdag mag de relayploeg op herhaling in Milaan, ongetwijfeld opnieuw met haar in het achterhoofd.

Van Ruijven was zelf in 2014 en 2018 aanwezig op de Spelen en maakte onderdeel uit van een stukje Nederlandse sportgeschiedenis. In Pyeongchang volgde de allereerste olympische medaille ooit met de relayploeg. Van Ruijven won samen met Suzanne Schulting, Jorien ter Mors en Yara van Kerkhof brons nadat Canada en China in de A-finale waren gediskwalificeerd. Ook reed het viertal een nieuw wereldrecord. Later zag ze hoe Schulting de eerste Nederlandse ooit werd met individueel goud op de 1000 meter.

Overlijden na nieuw stukje historie

Een jaar na het succes in Zuid-Korea stond Van Ruijven opnieuw stralend op het podium. Maar dit keer individueel, als allereerste Nederlandse ooit op een WK. Ze had zojuist de 500 meter gewonnen. "Mijn droom is uitgekomen, ik ben zó blij", vertelde een hevig geëmotioneerde Van Ruijven destijds.

In de zomer van 2020 werd Van Ruijven met gezondheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis in het Franse Perpignan. De situatie verslechterde, waarna ze op de intensive care in kunstmatige coma werd gehouden. Een auto-immuunreactie zorgde voor ernstige complicaties. Door inwendige bloedingen verslechterde de situatie van Van Ruijven, die niet meer uit haar coma kwam. Ze overleed op 27-jarige leeftijd.

De verslagenheid was groot bij de hechte shorttrackploeg, die uit elkaar was gescheurd. "Het verlies zal in de sportwereld gevoeld worden", reageerde een verslagen bondscoach Jeroen Otter. "Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Het nieuws is zo definitief en surreëel. Vreselijk."

Emotioneel olympisch goud

De geliefde teamgenoot kreeg een waardig afscheid. Ook werd er een speciaal aandenken aan Van Ruijven bedacht. Een panterhartje, omdat zij zelf altijd reed met een bril die bedekt was met panterprint. De shorttracksters reden er eerst mee op hun helm en op de Winterspelen van 2022 was het eerbetoon op hun pak te zien. Schaatsunie ISU en het normaliter strenge olympisch comité gaven toestemming voor het prachtige gebaar.

Met Van Ruijven erbij hadden de Nederlandse shorttracksters letterlijk vleugels in Pyeongchang. Zo won Schulting twee keer individueel goud, maar als kers op de taart was er de olympische titel met de ploegenachtervolging voor vrouwen. Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en ook Van Ruijven gingen de geschiedenisboeken in.

De vreugde na afloop was mooi. Maar nog mooier was de blik en de handkus naar boven. Naar hun Lara. "We hebben er even bij stilgestaan vooraf. Hier en daar is er een traantje gelaten. Laar zit ontzettend diep in ons hart en we houden nog steeds van haar", sprak de onklopbare Schulting destijds na afloop bij de NOS. "Ik denk dat ze van boven met heel veel trots op ons neerkijkt, dat wij hier olympisch kampioen worden. Dat is ook altijd haar droom geweest."

Winterspelen 2026

Woensdagavond gaat de Nederlandse relayploeg op herkansing. Dan wacht de finale van de aflossing. Velzeboer en Poutsma zijn er nog steeds bij, evenals Schulting. Al zit laatstgenoemde hoogstwaarschijnlijk niet in het team. De andere plekken worden opgevuld door Michelle Velzeboer en Zoë Deltrap.