Sjinkie Knegt is erg blij dat Jens van 't Wout zijn ongelijk heeft bewezen. Het Nederlandse shorttrackicoon voorspelde dat hij geen medaille zou pakken en dat kreeg hij achteraf van de olympisch kampioen nog even mooi ingewreven. Knegt herkent zich ook regelmatig in Van 't Wout.

Van 't Wout pakte donderdagavond op prachtige wijze zijn eerste gouden plak van de Olympische Winterspelen. In een bloedstollende finale stak hij op precies het juiste moment de concurrentie voorbij en kwam hij nipt als eerste over de finish. Iets wat Knegt niet had zien aankomen. Hij verwachtte dat de langere afstand wat problemen op zou leveren voor Van 't Wout, maar niets bleek minder waar.

In zijn column in De Telegraaf geeft Knegt dan ook ruiterlijk toe dat hij fout zat met zijn voorspelling over Van 't Wout. Sterker nog: de oud-shorttracker is blij dat zijn landgenoot zijn ongelijk heeft bewezen. "Lange tijd ben ik met brons en zilver de enige Nederlandse mannelijke winnaar geweest van olympisch eremetaal. Ik ben blij met dit historische goud van Jens", vertelt Knegt die ook denkt dat hij Van 't Wout een beetje heeft 'getriggerd'.

'Ik herken mezelf soms in hem'

Knegt geeft ook toe dat hij zichzelf van vroeger herkent in hoe Van 't Wout nu schaatst. Vooral het 'schaatsen op intuïtie' is een tactiek die de gestopte shorttracker ook regelmatig toepaste. "Toen ik op mijn top zat, vond ik het net als hij fantastisch om te racen, gaatjes in te duiken die er eigenlijk niet zijn, maar er toch mee wegkomen. Net als bij mij is het bij Jens vaak alles of niets", vertelt Knegt over de gelijkenissen tussen hem en Van 't Wout.

Van 't Wout keert zaterdag alweer terug in de shorttrackhal. Na zijn gouden plak van donderdag op de 1000 meter is het nu tijd voor de 1500 meter. Met zijn vorm kan hij daar voor een verrassing zorgen en wellicht weer een medaille binnenhalen voor TeamNL. Om 20:15 uur gaan de kwalificaties van start en Van 't Wout start in de vierde kwartfinale. Friso Emons en Itzhak de Laat zijn de andere Nederlandse deelnemers.