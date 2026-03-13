De Nederlandse shorttrackers zorgden op de Olympische Spelen in Milaan voor grote successen. Nu staan de WK voor de deur. Onder anderen Xandra Velzeboer en Jens en Melle van 't Wout gaan daar weer voor goud. Bekijk hier het programma van de WK shorttrack.

De shorttrackers hebben na de Olympische Spelen even de tijd gehad om op adem te komen, maar van 13 tot en 15 maart staat er weer een belangrijk toernooi op het programma: de WK. De ploeg van bondscoach Niels Kerstholt kent twee wijzigingen ten opzichte van Milaan. Kay Huisman en Diede van Oorschot zijn teruggekeerd in de selectie.

Suzanne Schulting ontbreekt

Xandra en Michelle Velzeboer, Selma Poutsma, Zoë Deltrap, Jens en Melle van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons zijn erbij. Suzanne Schulting, die als langebaanschaatsster afgelopen weekend nog tweede werd op de WK sprint, ontbreekt. Zij werd niet uitgekozen door Kerstholt om mee te gaan naar Montréal.

Daar baalde Schulting van. Ondanks haar drukke kalender had ze graag op de WK gestaan. Toch begrijpt ze de keuze van de bondscoach. "Op de 1000 meter en 1500 meter zijn er maar twee (in plaats van drie) startplekken beschikbaar", schreef ze op Instagram. "Daardoor moeten er keuzes worden gemaakt. Ik ben niet teleurgesteld. Natuurlijk had ik graag willen rijden, maar deze keuze kan ik niet anders dan accepteren en respecteren."

Startplekken en opstellingen

Kerstholt liet al weten dat die startplekken op de 1000 en 1500 meter bij de vrouwen naar Xandra en Michelle Velzeboer gaan. De overige startbewijzen voor de individuele afstanden worden ter plekke verdeeld. Ook de opstellingen van de relays worden pas in Montréal bekendgemaakt. Op de individuele afstanden zijn er bij de vrouwen drie startplekken op de 500 meter en twee op de 1000 en 1500 meter, bij de mannen zijn er twee startplekken op de 500 en 1000 meter en drie op de 1500 meter.

Programma WK shorttrack

Het toernooi wordt vrijdag 13 maart afgetrapt met de kwalificaties. Zaterdag en zondag zal er gestreden worden om de medailles. Bekijk hieronder het volledige programma (met Nederlandse tijden).

Vrijdag 13 maart

Vanaf 04.00 uur: kwalificaties

Zaterdag 14 maart

18.35 uur: 500m mannen kwartfinales

18.48 uur: 1.000m vrouwen kwartfinales

19.05 uur : 500m mannen halve finales

19.27 uur: 1.000m vrouwen halve finales

19.36 uur: 500m mannen finales

19.54 uur: 1.000m vrouwen finales

20.25 uur: 1.500m mannen halve finales

20.43 uur: relay vrouwen halve finales

21.16 uur: 1.500m mannen finales

21.37 uur: relay vrouwen finales

21.57 uur: relay mannen halve finales

Zondag 15 maart

18.35 uur: Mixed relay finales

19.10 uur: 500m vrouwen kwartfinales

19.23 uur: 1.000m mannen kwartfinales

19.40 uur: 500m vrouwen halve finales

20.02 uur: 1.000m mannen halve finales

20.11 uur: 500m vrouwen finales

20.29 uur: 1.000m mannen finales

20.45 uur: 1.500m vrouwen halve finales

21.21 uur: 1.500m vrouwen finales

21.42 uur: relay mannen finales

Eerste wereldtitel voor Jens van t Wout?

Jens van 't Wout kan in Montréal zijn allereerste individuele wereldtitel in de wacht slepen. De olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter won al wel eens goud op de gemengde aflossing tijdens de WK in 2023. In 2021 pakte hij de wereldtitel op de mannenaflossing. In Milaan wonnen de Nederlandse mannen ook goud op de relay.

Velzeboer kan in Montréal mogelijk haar wereldtitel op de 500 meter verdedigen. Zij kwam in Milaan op alle afstanden in actie en won olympisch goud op de 500 én 1000 meter.