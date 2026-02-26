Voor broers Melle en Jens van 't Wout kwam een droom uit op de Olympische Winterspelen in Milaan. De twee shorttrackers stonden samen op het podium, en dat op het hoogste niveau. Samen waren ze goed voor vier gouden, één zilveren en één bronzen medaille. Die stonden heel even te koop op Marktplaats.

De in Canada opgegroeide shorttrackbroers beleefden een toernooi dat rechtstreeks uit een sprookje kon komen. Dat begon allemaal met Jens, de jongste van de twee, die de 1000 en 1500 meter won. Daarna kwam hét hoogtepunt voor de twee, toen ze samen het podium betraden na de 500 meter. Melle won daar zilver, voor zijn broertje.

Om het verhaal helemaal af te ronden, pakten de twee ook nog eens goud samen op met de Nederlandse relayploeg. Tussendoor ontmoetten ze nog hun idolen, de spelers van de Canadese ijshockeyploeg. Melle en Jens waren ook aanwezig bij de finale daarvan, die verloren ging tegen de Verenigde Staten.

Bijzondere week voor shorttrackbroers Melle en Jens van 't Wout

Na zondag de sluitingsceremonie te hebben meegemaakt, volgde deze week een bijzondere paar dagen in Nederland. Dinsdag werden Melle en Jens van 't Wout geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde in Paleis Noordeinde, onder toeziend oog van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia.

Donderdag volgde nog een huldiging met alle olympiërs in Heerenveen. In de tussentijd had Melle wat foto's bij elkaar geraapt die tijdens de Winterspelen waren gemaakt. "Soms vergeet ik dat je foto's kan plaatsen op Instagram", zette hij bij een reeks beelden uit Milaan. Daarop waren uiteraard zijn hoogtepunten te zien, net als een knuffel met zijn vriendin - en shorttrackster - Selma Poutsma.

Ook was er een selfie met de Canadese ijshockeyer Sidney Crosby (de lookalike van Sven Kramer). Maar wat helemaal opviel, was een advertentie op Marktplaats. 'Medailles (4x goud, 1x zilver, 1x brons)', was daarbij het bijschrift. Voor 5 euro konden mensen het eremetaal ophalen. Eerder grapte Jens al dat zijn bronzen medaille voor 7 euro verkrijgbaar was. Wie weet was dit een knipoog naar die uitspraak. Van de advertentie is inmiddels niks meer terug te zien.

Jens van 't Wout ziek bij huldiging

Donderdag schitterde Melle van 't Wout bij de huldiging in Thialf, zijn broertje was nergens te bekennen. "Wij vroegen ons af of hij gewoon een kater had of dat hij ziek is, maar hij is volgens mij wel echt ziek", vertelde Melle. Hij genoot ondanks het ontbreken van zijn broertje wel van de plichtpleging: "Als ik deze mensen zie... Dat is niet normaal. Het is een heel mooi uitzicht."