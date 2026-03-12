Tineke den Dulk is een echte Friezin, maar kwam op de Olympische Spelen uit voor België. De rappe shorttrackster verbaasde vriend en vijand met een ongeziene aanval op de 1500 meter. Het leidde tot een staande ovatie van de Belgische koning Filip. Bovendien combineert ze haar topsportleven met een legeropleiding.

De 'Nederlandse' Tineke den Dulk zorgde voor een daverend succes namens België op de Olympische Spelen. Met de gemixte relay, waar Nederland zo ongelukkig op ten val kwam, won ze een bronzen medaille met onze zuiderburen. Een groot succes, daar België al enige jaren geen internationale shorttrackmedaille meer had gepakt. Bovendien was het het enige eremetaal dat het land zou pakken. Naast haar topsportcarrière is Den Dulk druk met een opleiding bij de Belgische Defensie.

Kleine selectie

Extra bijzonder werd die medaille door het feit dat de Belgen, in tegenstelling tot toplanden als Nederland en Canada, niet over een brede selectie beschikken. "Wij hebben met z’n vieren drie races in een uur tijd gereden, terwijl de andere landen met z’n zessen op het podium stonden", vertelt Den Dulk daarover in gesprek met Schaatsen.nl.

Anderhalve week later stond die geweldige 1500 meter op het programma. Den Dulk ging, voor het oog van Koning Filip, direct in de aanval, verraste daarmee haar tegenstanders, en zette iedereen op een rondje. De Koning vond het geweldig om te zien en stond op om luid voor Den Dulk te applaudisseren. "Dat kunnen niet veel mensen zeggen", grapt ze daarover.

Defensie

Den Dulk combineert het topsportleven met een opleiding bij de Belgische defensie. "Dat was afzien, maar leuk afzien", licht ze daarover toe. "Topsport is dat ook, zij het op een luxe manier, in de optimale omstandigheden. Bij Defensie was dat allesbehalve zo." Het biedt haar bovendien de financiële steun om haar sportieve dromen na te jagen, en met succes.

Wel moet ze steeds maar blijven presteren om de financiële steun te behouden. Door het behalen van de Spelen was dat afgelopen seizoen geen probleem. “Ik leerde in een normaal peloton van alles: schieten, kaartlezen, bivakkeren. Alles wat een soldaat ook doet", vervolgt ze over haar opleiding. "Gelukkig liggen we nu niet om twee uur ’s nachts te wachten in een kuil die we zelf hebben moeten graven, vol met muggen."

Op dit moment is Den Dulk nog geen echte soldaat, waardoor ze voorlopig nog niet in het veld te zien zal zijn. Wel lijkt het haar leuk om na haar shorttrackloopbaan bij iets te doen bij het leger. “In de toekomst lijkt het me zeker leuk om bij Defensie iets te doen met mijn diploma filmstudies", laat ze daarover optekenen.

WK shorttrack

Komend weekend zal Den Dulk zich nog één keer willen laten zien. Dan staat het WK shorttrack in Montréal alweer op de planning. De Nederlandse in Belgische dienst kijkt al reikhalzend uit naar haar vakantie. “Hoewel ik echt nog zin heb om te racen hier, merk ik ook dat ik uitkijk naar het einde van het seizoen", besluit Den Dulk.