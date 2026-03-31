Het ongeluk van de Poolse shorttrackster Kamila Sellier op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan maakte veel indruk. De 25-jarige onthulde vorige week de gevolgen van haar val. In de Sportnieuws.nl-podcast laten voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As weten dat het incident hen nog steeds bezighoudt.

“Jij was in Milaan bij shorttrack gaan kijken, waar Sellier een heftig bloedende wond opliep”, zegt Hoog tegen Van As in de nieuwe aflevering van de podcast. "Zij viel en degene voor haar ook, en die schaats kwam vol in haar. Dat spatte echt open en het zag er allemaal superheftig uit."

Ze vervolgt: “Ze heeft nu voor het eerst van zich laten horen in een interview. Ze geeft aan dat ze nog flinke klachten heeft. Ze ziet nog wazig en het bot boven haar oog is nog gebroken, dus ze is er nog lang niet. Maar ze is superpositief en zegt: ‘ik kom zeker terug en het gaat helemaal goed komen’. Alleen dat wazige zicht, daarvan is nog niet duidelijk of dat weggaat.”

'Geluk gehad'

Van As vult aan: “Ze heeft dus geen schade aan haar oog, maar ze ziet nog wel wazig.” Hoog reageert: “Ze heeft in die zin ook echt geluk gehad. Je ziet dat litteken ook en dat is echt mooi geworden. Je ziet het nog een beetje.”

Van As zag ook support vanuit de sportwereld: “Ze kreeg steun van Jens van ’t Wout. Hij heeft ook zo’n jaap op zijn wang, door een groot shorttrackongeluk. Hij zei dat het litteken er heel mooi uitziet. Je moet maar net geluk hebben dat er in Milaan een plastisch chirurg is die het echt goed kan doen. Het is toch een wond in je gezicht.”

Heftige beelden

Hoog vertelt verder: “Haar man zat ook bij dat interview en die gaf aan dat hij het op tv zag. Eerst dacht hij: oké, ze valt. Maar bij de herhalingen zag je pas hoe heftig het echt was. Dat werd natuurlijk ingezoomd.”

“En je zag dat bloed wegspatten. Het zag er echt zo onwijs heftig uit. En dan zit je man thuis voor de tv… Hij heeft daarna meteen de medische staf gebeld. Hij wist vrij snel dat het, naar omstandigheden, goed ging”, aldus Hoog.

Helmplicht?

Van As vraagt zich hardop af: “Zou zij nu ook met zo’n helm gaan rijden, net als de zusjes Velzeboer?” Hoog is duidelijk: “Dat zou toch iedereen moeten doen? Ik begrijp niet dat ze niet allemaal met zo’n helm de baan op gaan.”

Van As zoekt redenen waarom schaatsers het niet doen: “Wat zou haar tegenhouden? Het is natuurlijk anders, je moet eraan wennen. Met ademen en het is warm.”

Hoog denkt aan een andere reden: “Misschien omdat het minder snelheid zou geven? Maar Xandra Velzeboer heeft bewezen dat dat niet zo is. Zij wint alles wat er te winnen valt.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek.