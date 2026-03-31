Jens van 't Wout was één van de helden van Nederland tijdens de Olympische Winterspelen. De shorttracker pakte drie gouden medailles en won ook nog brons. Van 't Wout geniet inmiddels van een welverdiende vakantie en daar blijkt dat hij ook geïnteresseerd is in een andere sport.

Van 't Wout was al tijden één van de beste shorttrackers ter wereld, maar sinds hij in Milaan de medailles aan elkaar reeg, weet ook iedereen in Nederland wie hij is. De shorttracker won in Italië goud op de 1000 en de 1500 meter en was met de relayploeg bij de mannen ook nog de beste. Zelfs zijn bronzen medaille op de 500 meter had een gouden randje, wan zijn oudere broer Melle pakte in die race het zilver en dus kwam hun droom uit om samen op het olympisch podium te staan.



Na de Spelen zat het jaar er nog niet op, want eerder deze maand stond er ook nog een WK op de planning. Daar pakte Van 't Wout nog twee zilveren medailles en daarmee kwam er een einde aan zijn indrukwekkende seizoen. Dat zorgde ervoor dat de shorttracker na een bewogen periode ook eindelijk op vakantie kon.

Van 't Wout wil andere sport leren

Daar maakte het goudhaantje van Milaan gretig gebruik van. Samen met vriendin Zoë Deltrap, die ook als shorttrackster actief was op de Winterspelen, reisde hij af naar Sint-Maarten, een caribisch eiland dat bij het Koninkrijk der Nederlanden hoort. Daar hebben de twee het ontzettend naar hun zin, maar het blijkt ook dat Van 't Wout niet alleen ambities op het ijs heeft.

De shorttracker deelt op zijn Instagram namelijk een filmpje van iemand die op het water aan het surfen is en dat maakt in de sporter Van 't Wout wat los. "Ik wil dit nu eigenlijk ook wel graag leren", schrijft hij bij de beelden.

Feest voor shorttrackkoppel

Van 't Wout en Deltrap hadden tijdens hun vakantie overigens ook nog iets te vieren. Afgelopen week mocht de shorttrackster namelijk 21 kaarsjes uitblazen en daar stonden de twee natuurlijk wel even bij stil.