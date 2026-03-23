Olympisch kampioen shorttrack Friso Emons deelde zondag verontrustend nieuws. De shorttracker heeft zich na de Winterspelen laten opereren aan een vervelende blessure.

Emons kende een waar droomseizoen. Aan het begin van deze jaargang was de 27-jarige schaatser nog niet eens onderdeel van de Nederlandse shorttrackselectie. Maar gaandeweg het seizoen, met het geluk van blessures van anderen, knokte Emons zich uiteindelijk tot de olympische shorttrackformatie.

Onder het mes

In Milaan kende de Tilburger zijn hoogtepunt. Samen met de gebroeders Van 't Wout en Teun Boer kroonde Emons zich tot olympisch kampioen op de relay. Op het afgelopen WK in Canada wisten de Nederlandse mannen de finale niet te halen dankzij een valpartij in de halve eindstrijd.

Na dat WK in Montreál ging Emons in Nederland onder het mes. Een kleine blessure aan zijn meniscus speelde hem al jaren parten en hij besloot dat het na zijn olympische titel tijd was om er iets aan te doen. Er is tijdens een ingreep een klein scheurtje in zijn rechterknie gehecht.

Revalideren

Tegenover Schaatsen.nl reageerde Emons op zijn operatie. "Ik had er zo nu en dan last van, maar vond dat het tijd werd er nu wat aan te doen, met het oog op de toekomst", zo begon de 1500 meter-specialist. "De klachten op het ijs vielen gelukkig erg mee. Hoe en wanneer die scheur is ontstaan zou ik niet weten. Volgens mij is het eerder slijtage dan het gevolg van een crash in de training of een race. Maar goed, het is gerepareerd en ik ben alweer aan het revalideren. Het zal wel even duren voordat die knie volledig is hersteld."

Gelukkig voor Emons heeft hij nog wel even de tijd. De voorbereidingen van het team van succescoach Niels Kerstholt beginnen naar alle verwachtingen in mei.