De Nederlandse mannenploeg pakte vrijdagavond een historische gouden plak op de relay. De gebroeders Jens en Melle van 't Wout bleken samen met Teun Boer en Friso Emons de snelste. Dat leverde bijzondere beelden op.

Emons heeft een relatie met de Nederlandse kunstschaatsster Niki Wories. Zij kon er niet bij zijn in Milaan tijdens de race. Toch keek ze aandachtig toe naar hoe haar vriend goud pakte, en hoe.

Mede-kunstschaatsster Pheline Wisse plaatste een filmpje op haar Instagram waarop de reactie van Wories te zien is als blijkt dat haar vriend heeft gewonnen. Ze kan het nauwelijks geloven en schreeuwt het uit, waarna ze op de grond valt. Vervolgens wordt ze door de andere aanwezigen geknuffeld. "HAAR VRIENDJE IS NET OLYMPISCH KAMPIOEN GEWORDEN", leest het bijschrift van de video.

Verrassing

Wories kun er dus niet bij zijn tijdens de relay. Toch verscheen ze die avond in het TeamNL Huis in Milaan, waar ze Emons compleet verrast. Op beelden die te zien zijn op het officiële Instagram-account van TeamNL valt te zien dat Emons totaal onverwachts wordt verrast door zijn vriendin Niki.

Op het eerste oog lijkt het nog een normaal interview. Emons wordt gevraagd naar hoe hij zich voelt met zijn gouden medaille. "Ik voel me fantastisch", laat de shorttracker weten. "Mijn familie en vrienden waren er bij. Alleen mijn vriendin kon er helaas niet bij zijn."

Maar met mijn ouders en zus was het geweldig", zo vervolgde Emons. Maar toen werd hij ineens verrast. Achter hem stond niemand minder dan zijn vriendin. Het leidde tot een totaal verbouwereerde atleet die niet kon bevatten dat zijn partner tóch was gekomen.

"Wat doe jij nou hier", aldus een stomverbaasde Emons. Zijn vriendin vloog hem in de armen en dichte de 27-jarige Tilburger een lieve 'je bent gewoon olympisch kampioen' toe. "Ik was er helaas niet bij, maar nu ben ik er wel", zei vriendin Niki.