Voor Xandra Velzeboer is het shorttrackseizoen uitstekend begonnen. Op de eerste World Tour in het Canadese Montreal haalt de Nederlandse topper de ene na de andere medaille binnen. Na het zilver op de estafette bij de vrouwen hielp ze Nederland eigenhandig naar extra medailles op de slotdag.

Velzeboer heeft in de World Tour in het Canadese Montreal de gouden medaille veroverd op de 500 meter. De regerend wereldkampioene op deze afstand nam in de voorlaatste ronde de leiding en wist deze in de slotronde vast te houden. De Canadese Kim Boutin eindigde als tweede en de Amerikaanse Corinne Stoddard werd derde. Michelle Velzeboer, de jongere zus van Xandra, kwam als vierde over de finish.

Begonnen met zilver

De Nederlandse shorttrackploeg was aan de hand van Velzeboer de laatste dag van de wereldbeker in Montreal begonnen met een zilveren medaille op de gemengde aflossing. China en Zuid-Korea waren in de finale net iets sneller, maar de Koreaanse ploeg kreeg een straf en viel weg van het podium. Daardoor veranderde het brons in zilver voor de mannen en vrouwen van TeamNL.

Straf levert betere kleur op

De aflossingsploeg lag halverwege nog vierde en laatste, maar een val van een Canadese schaatsster leidde een turbulente fase in waarin de zussen Michelle en Xandra Velzeboer het Nederlandse viertal naar de eerste plaats leidden. Teun Boer wist de eerste positie vast te houden, maar slotschaatser Melle van 't Wout zag in de laatste bocht nog twee man voorbijkomen. Normaal gesproken zou broer Jens van 't Wout hebben gereden, maar hij was nog te ziek om te starten.