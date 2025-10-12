Hardnekkig blessureleed zorgde ervoor dat shorttracker Melle van 't Wout de afgelopen twee jaar meer wedstrijden op televisie keek dan dat hij zelf aan de start stond. Inmiddels heeft hij zijn terugkeer op de baan gemaakt. Helaas kwamen hij en de andere Nederlandse mannen in Montréal net tekort voor een finaleplaats op de eerste World Tour.

Bondscoach Niels Kerstholt zag dat Van 't Wout in goede vorm verkeerde, en gaf hem daarom de rol als afmaker in de aflossing. Dit had hij te danken aan de sterke 500 meter die hij eerder op zaterdag had afgelegd. "Het was even schrikken dat ik mocht finishen, maar ik was er klaar voor en had er veel zin in", vertelde de shorttracker aan Schaatsen.nl.

Beuk

Halverwege ging het echter mis: een Kazach deelde Van 't Wout een onreglementaire beuk uit. Hij bleef ternauwernood overeind, maar samen met Teun Boer, Itzhak de Laat en Kay Huismans moest hij in de achtervolging. China en Zuid-Korea bleken te sterk, waardoor het Nederlandse kwartet derde werd.

Het dichten van het gat kostte de shorttrackers veel moeite. "Dat we weer zo dichtbij kwamen, laat zien hoe sterk we zijn als ploeg", zo vertelde Van 't Wout. "Dat ik het vervolgens niet kon maken, lag puur aan mij. Het is toch andere koek om een wedstrijd uit te rijden."

Groeiend zelfvertrouwen

Ondertussen groeit ook het zelfvertrouwen van de Nederlander. "Ik rijd hier heel hard, verbeterde zelfs mijn persoonlijke record op de 500 meter met een paar honderdsten. Dat geeft aan dat ik een goed niveau heb. Mijn eerste World Tour terug en gelijk als tiende finishen op de 500 meter. Van tevoren had ik ervoor getekend", zo legt hij uit.

'Ik heb het enorm naar mijn zin'

Van 't Wout geniet dan ook met volle teugen van zijn progressie, waardoor hij de hele dag met een grote glimlach rondloopt. "Ik word elke week beter. Steeds als ik dit weekend vanaf de vijfde positie moest starten, zag ik een mooie uitdaging en kreeg ik er juist zin in. Ik heb het enorm naar mijn zin."

De shorttrackers zijn dus begonnen aan hun olympische seizoen. Melle en shorttrackbroer Jens hopen zich bij de selectie te mogen voegen die naar het Italiaanse Milaan mag voor de Winterspelen.