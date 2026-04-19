Niemand werd het olympisch goud meer gegund binnen de relayploeg dan shorttracker Itzhak de Laat. De afscheidnemende man met versierde helmen beleefde in Milaan het hoogtepunt van zijn carrière en zijn ouders maakten het van dichtbij mee. Al ging het niet allemaal van het leien dakje, onthullen vader Ad en moeder Petra.

Tijdens de Winterspelen in Milaan hielden de twee bewust afstand van hun zoon, die in zijn eigen bubbel zat. Een dag voor de aflossingsfinale met de mannen konden ze elkaar toch even zien. Daar ving vader Ad op dat de andere mannen op het ijs het ook speciaal voor hun zoon wilden volbrengen. “Dat was echt", zegt Ad in gesprek met schaatsen.nl. “Geen show. We hoorden dat ze vooraf zeiden: 'We gaan voor goud, want als iemand het verdient, is Itzhak het.'”

'Probeer ons maar tegen te houden'

Op de tribunes van het shorttrackstadion zagen de ouders van Itzhak een stukje historie geschreven worden met olympisch goud voor TeamNL, de eerste keer in de geschiedenis bij de mannen. Maar toen ze hun zoon wilden opzoeken om een feestje mee te vieren, werden ze tegengehouden door de beveiliging. “Ik zei: Dat is onze zoon, hij is olympisch kampioen! Probeer ons dan nog maar eens tegen te houden.”

'95-jarige oma'

Het werd een emotioneel samenzijn, met ook de ouders van de andere gouden shorttrackers. “Je hoeft elkaar alleen aan te kijken", weet hij nog. Het mooiste compliment wat hij kon krijgen als vader, was dat hij hoorde dat zijn teamgenoten De Laat junior omschreven als verbinder en iemand met oog voor anderen. Dat hij na afloop van alles terug in Nederland zijn gouden medaille ook nog aan zijn 95-jarige oma kon laten zien, was als kers op de taart.

“Dat mijn moeder het nog beleeft dat haar kleinzoon olympisch kampioen wordt, maakt diepe indruk", zegt vader Ad.