Een van de grootste pechvogels van de Olympische Winterspelen eerder dit jaar was Corinne Stoddard. De Amerikaanse shorttrackster ging keer op keer onderuit. Ze noemde de hele ervaring in Italië "een shitshow". Een paar maanden later neemt ze een ingrijpend besluit.

De Amerikaanse kan normaal gesproken uitstekend shorttracken en heeft meerdere WK-medailles in de prijzenkast, maar op de eerste dag van het shorttrack bij de Winterspelen viel ze vooral in negetieve zin op. Dat begon al op de openingsdag op de 500 meter. Stoddard kwam immers op de laatste meters ten val en kende zo een valse start in Milaan.

Gelukkig kreeg ze vrijwel meteen daarna een herkansing in de kwartfinale van de mixed relay, waar ze samen met drie landgenoten uit de Verenigde Staten namens haar land vocht voor een ticket voor de halve finale. Dat ticket kwam er, maar vraag niet hoe: Stoddard kwam wederom ten val. Daar ging het echter wéér helemaal mis voor Stoddard. Ze raakte in de strijd voor een finaleplaats verwikkeld in een felle strijd met een Zuid-Koreaanse. De uitslag laat zich raden: de 24-jarige viel voor de derde keer in een paar uur.

Snoop Dogg

Op Instagram schreef ze toen de frustraties van zich af. Ze gaf haar excuses, concludeerde dat ze de druk niet aankon en dat ze zich schaamde voor haar falen. Zelfs muziekster Snoop Dogg vond het zielig voor haar en gaf een hartverwarmende reactie. "Je hoeft geen excuses te geven dat je zo groot droomt. Die druk geeft aan dat je er echt om geeft. Je wordt niet gedefinieerd door een val of een zware week. Maar wel door je hart en hoe je blijft doorzetten."

Uiteindelijk kwam het goed, want Stoddard haalde op de 1500 meter een bronzen plak. Haar eindoordeel over de Winterspelen bleef hard: "Dit waren de slechtste anderhalf week van mijn leven. Ik wilde kampioen worden, maar deze Spelen werden een shitshow. Ik had niet eens meer het doel om de 1500 meter te winnen. Ik dacht: laten we in godsnaam een podiumplek bereiken."

Skaten

De ervaring ging niet in haar koude kleren zitten, zo blijkt. Stoddard neemt een tijdje afstand van shorttrack. De 24-jarige Amerikaanse wil skaten en krijgt daartoe de kasn in het team Arena Geisingen te Duitsland.

Op Instagram schrijft ze: "Daarom heb ik nu een pauze genomen en shorttrack op een lager pitje gezet. Het plan is te blijven inlinen tot en met het WK in Paraguay, wat betekent dat ik de eerste wedstrijden om de World Tour oversla."

