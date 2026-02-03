Natuurlijk kijken we vanuit Nederland vooral naar onze landgenoten op de Winterspelen, maar ook onze zuiderburen hebben een aantal toppers. Hanne Desmet en broer Stijn zijn bijvoorbeeld kansrijk op het shorttrack. Vier jaar geleden waren ze er ook al bij op de Spelen, maar door een besluit vanuit Nederland is er wel iets fundamenteels veranderd.

Hanne won vier jaar geleden olympisch brons op de Spelen van Beijing, terwijl ook Stijn deelnam op meerdere onderdelen bij het shorttrack. De twee zijn dus van Belgische komaf, maar hadden een nauwe band met Nederland. Ze trainden namelijk met de Nederlandse toppers mee en voelden zich 'echt onderdeel van Team Nederland'.

Einde aan Nederlandse samenwerking

Dat beviel uitstekend, zo vertelden ze aan Het Nieuwsblad. "De Nederlandse topsportcultuur-en structuur was ongeëvenaard. Het was enorm handig om daarbij te horen", vertelde Stijn. Het woordje 'was' geeft al aan dat de twee daar geen onderdeel meer van zijn. Vlak voor het WK shorttrack van 2023 zette Nederland een streep door de samenwerking.

Hanne vond dat 'onnodig en geniepig' en is er niet over te spreken. Ook Stijn baalde er van. "Het was een beslissing die hogerop werd genomen. De Nederlandse coaches en atleten waren daar zelf héél beschaamd over."

Nieuw thuis in Hongarije

Het duo moest samen met de andere Belgen hun heil dus ergens anders zoeken. Dat lukte vrij snel. De twee sloegen de handen ineen met de Canadezen. Halverwege 2025 gingen de twee in Hongarije aan de slag. Zodoende wonen en trainen ze al maanden in Boedapest. De twee hopen dat de veranderingen zorgen voor nieuw olympisch succes. Hanne denkt dat haar broer best voor een stunt kan zorgen.

"Stijn kan in Milaan zichzelf verrassen. Kijk naar mijn voorbereiding op de Winterspelen van vier jaar geleden", zo kijkt Hanne terug. "Ik had amper getraind en schaatste tot een week daarvoor superslecht. Maar in Peking raakte ik plots in de flow."

Brons na strijd met Suzanne Schulting

Desmet won in 2022 brons op de 1000 meter. Die rit werd gewonnen door Suzanne Schulting, die ditmaal niet op de 1000 meter op het shorttrackijs in actie komt. De Nederlandse concurrentie komt nu van Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Michelle Velzeboer. Poutsma en Xandra Velzeboer waren er vier jaar geleden ook al bij op die afstand.

