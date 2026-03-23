De Poolse shorttrackster Kamila Sellier verscheen vanmorgen vroeg op de Poolse televisie. De atlete werd tijdens de Olympische Spelen van Milaan wereldberoemd doordat ze bij een zware val de schaats van een opponente in haar gezicht kreeg. In een ontbijtprogramma liet ze de gevolgen zien.

Sellier zorgde in Milaan voor een hoop geschrokken gezichten op de tribune. Haar val op de 1500 meter ging de wereld over, vooral omdat tegenstander Kristen Santos Griswold haar onbedoeld in haar gezicht raakte. Onder haar linkeroog ontstond direct een hevig bloedende wond. De herhaling in het stadion zorgde voor geschrokken reacties.

Sellier moest in Milaan direct naar het ziekenhuis en ging meermaals onder het mes. Er werd onder andere botschade geconstateerd door de crash, waardoor ze ook meermaals een oogarts moest bezoeken. Inmiddels is ze aan de beterende hand en deelt ze regelmatig updates over haar leven. Zo kocht ze onlangs een huis en deelt ze regelmatig beelden van haar hondje.

Maandagmorgen verscheen ze op de Poolse televisiezender TVN. Dat deed ze samen met haar man Diané Sellier, eveneens een shorttracker. Ze vertelden daar over hun relatie en hoe ze ermee omgaan dat ze allebei topsporter zijn. Bij Sellier was ook het litteken van de crash op haar linkerwang nog goed te zien.

Einde van shorttrackseizoen

In maart werd het shorttrackseizoen afgesloten met de WK shorttrack in het Canadese Montréal. Daar was de onfortuinlijke Poolse vanwege haar blessure uiteraard niet bij. Inmiddels zijn de meeste shorttrackers op vakantie na een druk seizoen met onder andere de Olympische Winterspelen. Zo zijn de zusjes Xandra en Michelle Velzeboer op ski-vakantie na succesvolle prestaties tijdens het toernooi in Milaan.