De zussen Michelle en Xandra Velzeboer hebben een bewogen seizoen achter de rug. Waar Xandra een sterke periode beleefde, kende Michelle een wat wisselvalliger jaar. Nu het seizoen voorbij is, is het voor allebei tijd om er even tussenuit te gaan. Daarbij gooien ze het over een andere boeg. Ze staan namelijk niet op het ijs, maar in de sneeuw.

De zusjes zijn samen naar de besneeuwde bergen vertrokken om te snowboarden. Daarmee bewijzen ze dat ze niet alleen op het ijs, maar ook in de sneeuw uitstekend uit de voeten kunnen. Michelle deelde zondagmiddag een kiekje op haar Instagram-story van de wintersportreis, waarop ze beide in de sneeuw zitten met een snowboard aan de voeten.

Bijzonder seizoen

De gezusters Velzeboer hebben een seizoen achter de rug die beiden niet snel zullen vergeten. Zo begonnen het voor Xandra op het EK shorttrack in Tilburg, waar ze goud pakte op de 1000 meter, vóór zus Michelle, en later ook op de 500 meter. Samen pakten ze ook nog goud met de vrouwenaflossing.

Op de Olympische Spelen in Milaan trok Xandra die lijn door. Ze werd olympisch kampioen op de 500 meter én op de 1.000 meter. In de halve finale van de 500 meter reed ze ook nog eens een nieuw wereldrecord van 41,399 seconden.

Voor Michelle verliep het na het EK een stuk minder voorspoedig. Op het EK presteerde ze nog sterk, met zilver achter Xandra op de 1.000 meter en brons op de 500 meter, in een volledig Nederlands podium. Op de Spelen zat het haar daarna echter niet mee: in de finale van de vrouwenaflossing kwam ze ten val, waardoor Nederland naast een medaille greep, en ook op de 500 meter ging ze onderuit.

Sterke afsluiting

Bij het WK in Montréal volgde weer een sterke afsluiting van het seizoen. Xandra vertrok daar met twee gouden en twee zilveren WK-medailles, waaronder opnieuw de wereldtitel op de 500 meter. Michelle haalde haar eerste individuele WK-finale en werd daarin vijfde op de 1.500 meter. Samen met de Nederlandse vrouwenploeg werden de zussen ook wereldkampioen op de relay.