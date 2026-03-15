Xandra Velzeboer heeft ogenschijnlijk weinig last gehad van haar ongelukkige valpartij op de gemixte aflossing. Tijdens de finale bij de 1500 meter pakte de Nederlandse een zilveren medaille. Zusje Michelle kwam in een zeer vermakelijke race te kort voor eremetaal.

Nederland was goed vertegenwoordigd in de finale bij de 1500 meter voor vrouwen. Beide zusjes Velzeboer, Xandra en Michelle, stonden aan de start. Met onder meer wereldtoppers Kim Gilli, Corinne Stoddard en Courtney Sarault beloofde het een finale van hoog niveau te worden.

1500 meter

Beide zussen Velzeboer staan vooral bekend als specialisten op de kortere afstanden, maar maken op de lastige 1500 meter altijd kans. Na een snelle valpartij, waar de zussen niet bij betrokken waren, ging de wedstrijd verder met vijf schaatssters. Uiteindelijk toonde de Zuid-Koreaanse Kim dat er geen maat op haar staat. Zij pakte het goud. Xandra Velzeboer schaatste daarachter naar het zilver, terwijl zusje Michelle als vijfde eindigde.

Revanche

En zo neemt Xandra Velzeboer dus iets van revanche voor eerder op zondag tijdens de gemixte relay. In een herhaling van de halve finale op de Olympische Spelen kwam wederom Xandra ten val. Daarmee kwam er een eind aan de Nederlandse hoop op een medaille. Achteraf leek de val te zijn veroorzaakt door vuil op het ijs, waar ze achter bleef haken.

WK shorttrack

De medaille voor Velzeboer betekende nieuw succes voor de Nederlandse shorttrackploeg. Eerder behaalde de aflossing bij de vrouwen al goud, waarmee ook zij revanche namen voor de Olympische Spelen. Ook pakten Jens van 't Wout en Xandra Velzeboer beiden al een zilveren medaille. Een wereldkampioenschap met gemixte gevoelens dus voor de ploeg van bondscoach Niels Kerstholt.

Later op zondagavond komen zowel Xandra als Michelle Velzeboer nogmaals in actie. Dan worden de medailles verdeeld op het kortste onderdeel, de 500 meter. Op die afstand was de oudste Velzeboer goed voor goud op de Olympische Spelen. Bovendien mag ook Van 't Wout nog in actie komen op één van de afstanden waarop hij een olympische titel pakte. De mannen rijden nog de 1000 meter.