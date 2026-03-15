De finale van de gemixte relay is uitgelopen op een groot drama voor Nederland. De shorttrackers hoorden bij de favorieten voor goud, maar na een val van Xandra Velzeboer was Nederland kansloos. Het leek in die zin op een herhaling van de Olympische Winterspelen.

Nederland begon aan de finale met de zusjes Velzeboer, Xandra en Michelle, de gouden Jens van 't Wout en Teun Boer. De tegenstanders in een sterk bezette finale in Montréal waren gastland Canada, Italië, Zuid-Korea en België. Met liefst vijf teams met vier rijders op de kleine baan was het behoorlijk druk.

Slechte start

De finale begon met een herstart nadat Zuid-Korea en Italië met elkaar in aanraking kwamen. Bij Nederland werd het een groot drama. Michelle Velzeboer begon, maar kende een slechte wissel naar haar zus Xandra. Die reed ongeveer anderhalf rondje voordat ze ongelukkig ten val kwam. Daarmee kwam er een eind aan de WK-droom. Velzeboer zelf leek aan te geven dat er iets op het ijs lag.

Herhaling Olympische Spelen

De race deed erg veel denken aan hetzelfde onderdeel op de Olympische Spelen. In de shorttrackarena in Milaan gold Nederland als één van de grote favorieten op goud, maar dat ging gruwelijk mis. In de halve finale kwam Xandra Velzeboer ten val, waarmee aan alle hoop een einde kwam. Om hun status als topfavoriet te onderstrepen, schaatsten de gemixte aflossing wel naar een olympisch record in de B-finale.

Uiteindelijk kwam ook Zuid-Korea ten val. Daarmee ging de race nog maar tussen drie landen. Olympisch kampioen Italië kroonde zich ook tot wereldkampioen, gevolgd door Canada en België. Op dat onderdeel wonnen de Belgen ook brons in Milaan.

Gemixte resultaten

Bij de aflossing voor vrouwen pakte Nederland wel revanche op de Spelen. Ook toen kwam de relay ongelukkig ten val, maar in Montréal kroonde de ploeg zich tot wereldkampioen. Voor de Nederlandse mannen kwam er door een valpartij al in de halve finale een eind aan het toernooi.

Individueel was er wel succes voor Nederland. Jens van 't Wout pakte een zilveren medaille op de 500 meter. Xandra Velzeboer was op de 1000 meter ook goed voor de tweede plek. Daar kunnen zondagavond nog een aantal medailles bij komen.